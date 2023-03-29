Белорусская православная церковь обратилась к мировому сообществу. Что происходит в Киево-Печерской Лавре?

Синод Белорусской православной церкви принял обращение в связи с событиями, которые происходят в Украине.

Как известно, сегодня истекает срок ультиматума властей Украины монахам Киево-Печерской Лавры.

Министерство культуры уже направило Украинской православной церкви уведомление об одностороннем разрыве аренды помещений монастыря, в четверг здесь должна заработать комиссия по приемке имущества.

Известно, что Киево-Печерская лавра будет оспаривать расторжение договора аренды в суде, иск уже подан.

Сейчас у Киево-Печерской Лавры собираются верующие: накануне монахи УПЦ МП призывали своих последователей собраться на совместную молитву в день их выселения из Лавры.

10 марта стало известно, что администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгла договоры с УПЦ МП на аренду помещений комплекса. От представителей церкви потребовали освободить территорию к 29 марта.

Представители церкви возмутились решению властей. По их мнению, для выселения УПЦ МП из Лавры нет юридических оснований. При этом монахи угрожали, что не станут выселяться и не будут отдавать государству материальные ценности, имеющиеся в Лавре. Однако позже церковники всё же начали постепенно вывозить имущество с территории комплекса.

«Мы, архипастыри и члены Синода Белорусской Православной Церкви, выражая с братской любовью поддержку иерархам, священнослужителям, монашествующим и мирянам Украинской Православной Церкви в нынешнее непростое время испытаний, от лица православных верующих Республики Беларусь заявляем о всеобщей нашей обеспокоенности текущим положением дел канонической Православной Церкви на территории Украины, — говорится в обращении белорусского Синода. — Действия властей Украины, планомерно осуществляемые против единственной в стране канонической Православной Церкви, вызывают недоумение и скорбь. Особой болью в сердцах верующих отзываются посягательства на общую для наших братских народов святыню — Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру — один из величайших духовных центров не только украинского, но и мирового Православия. Оттого известие о получении наместником сей святой обители предписания Министерства культуры и информационной политики Украины о выселении насельников Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в срок до 29 марта 2023 года до глубины души потрясло духовенство, монашествующих и мирян Белорусской Православной Церкви.

Наши общие предки, как современных белорусов, так и современных украинцев, воспринявшие Святое Крещение из единой для нас Киевской купели, неизменно шествовали бок о бок, поддерживая друг друга, во все времена нашего совместного многовекового пути исторического, духовного и культурного развития. Наши народы, движимые силой Православной веры и братской любви, имея общую историческую память, сообща противостояли многим угрозам и, будучи укрепляемы помощью Божией, преодолели даже самые тяжкие из них: религиозные распри и богоборческие гонения, немецко-фашистскую оккупацию, эпоху политических нестроений и разобщенности конца XX века.

Несомненно, испытания, выпавшее сегодня на долю канонической Украинской Православной Церкви, сравнимы с трагическими событиями прошлого. Нынешнее украинское правительство, позиционируя себя борцами с советским наследием, использует против Церкви Христовой и Ее святынь, а значит — и против миллионов собственных граждан, верных чад канонической Украинской Православной Церкви, безбожные методы советской власти периода 1920–1930 и 1960-х годов. Дважды в XX столетии совершенно безосновательно с точки зрения права насельники изгонялись из Киево-Печерской лавры волеизъявлением власти, а сама обитель подвергалась поруганию и разорению: в 1920-е годы и в период хрущевских гонений. Еще недавно невозможно было представить, что сегодня, в XXI веке, мы вновь станем свидетелями произвола по отношению к людям, которые не совершают никакого зла, но становятся неугодными действующей власти лишь по причине собственной веры и религиозной принадлежности.

Если Киево-Печерская лавра сегодня вновь лишится своих насельников, то это может повлечь за собой трагические духовно-нравственные и культурные последствия не только для православных верующих, но и для всего украинского общества. Реализация этого безумного замысла лишь обострит и без того сложную общественно-политическую ситуацию и межрелигиозные отношения внутри украинского государства. Она может послужить импульсом для нового этапа церковного раскола, начала осквернения святынь, поругания и разграбления православных храмов и монастырей, вследствие чего в обществе могут вспыхнуть беспорядки или даже открытое гражданское противостояние на почве религиозной нетерпимости.

Белорусская Православная Церковь призывает мировое сообщество активно выступить с защитой канонического Православия на украинской земле как истинной Церкви Христовой, как гаранта мира и залога стабильности в украинском обществе; к незамедлительному принятию мер, направленных на прекращение деструктивных заявлений и действий в отношении Украинской Православной Церкви, ее священнослужителей и прихожан, включая отмену решения о выселении насельников Свято-Успенской Киево-Печерской лавры с оставлением обители в юрисдикции Украинской Православной Церкви и принятия высшим руководством Украины соответствующих нормативных правовых актов.

Мы также призываем власти Украины обеспечить неукоснительное соблюдение действующего украинского законодательства и международного права в отношении свободы совести и вероисповеданий, соблюдения законных прав и свобод человека.

Всех верных чад Белорусской Православной Церкви, а также всех верующих людей, кому небезразлична участь Православной Церкви на украинской земле, просим усилить свои молитвы о даровании нашим соседям и братьям по вере помощи Божией и крепости сил преодолеть выпавшие на их долю испытания, о сохранении святынь, о даровании мира и взаимопонимания.

Да поможет нам всем Господь по молитвам Пречистой Владычицы Богородицы, сонма Киево-Печерских и Белорусских святых подвижников, новомучеников и исповедников Церкви нашей сохранить Церковь Христову непреоборимой от вражды и нестроений!

С глубоким сопереживанием Украинской Православной Церкви, архипастырям, клирикам, монашествующим и всем верным Ее чадам,

Синод Белорусской православной церкви».

НЮАНСЫ

А что будет с иконами?

«Еще один щекотливый момент — дальнейшая судьба икон и других раритетов, переданных Лавре в качестве даров от современных политиков Украины, России, Сербии, Румынии, Молдовы, Беларуси, прочих православных государств, ну и крупных бизнесменов разного происхождения, — обращает внимание mk.ru. — Межведомственная комиссия уже столкнулась с массой таких «неоформленных» подарков. Отойдут ли они Киево-Печерскому национально-культурному заповеднику или будут вывезены из монастыря руководством УПЦ? По украинскому законодательству, государство вообще-то не имеет права на их прикарманивание, если предметы имеют соответствующие договоры дарения, в которых указана приблизительная стоимость иконы.

Если всё-таки отбросить материальное и сосредоточиться на высокодуховном, центр русского православия, которым издавна считается Киево-Печерская Лавра, после исхода священников и монахов УПЦ по определению не может пустовать. В нее, как обещают официальные власти Украины, могут свободно вселяться и сербы, и румыны, и молдаване, и болгары, и греки. То есть представители любой из православных конфессий Европы. Но захотят ли, став свидетелями творимого с УПЦ на Украине?”