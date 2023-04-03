Белорусская пловчиха Валентина Зеленкевич стала заниматься бодибилдингом. Посмотрите, как она сейчас выглядит

Валентина Зеленкевич — мастер спорта Беларуси по плаванию и триатлону, чемпионка республики.

В 2020 году спортсменка осталась без работы и уехала работать в Москву тренером.

В последнее время Валентина увлеклась бодибилдингом, и на днях приняла участие в Открытом Кубке Владимирской области по бодибилдингу.

«Сегодня я вошла в Топ-6, — поделилась радостью Валентина Зеленкевич в своих социальных сетях. — В следующий раз я обязательно войду в тройку.

Я хочу жить ярко, быть собой и самовыражаться, следовать только за своими желаниями и ставить цели вопреки ожиданиям другим. Быть целеустремленной, смелой, сильной, свободной, готовой к экспериментам, взлетам, падениям, и, конечно, победам!»

«У меня часто спрашивают, как меня на все хватает, и откуда у меня столько ресурса, — продолжает спортсменка-тренер. — Я думала над этим и решила откровенно раскрыть этот вопрос с нестандартной точки зрения, что свойственно мне.

Я думаю, что у людей нет ресурса, потому что многие мыслят подобным образом: «Что бы продать что-то ненужное, нужно купить что-то не нужное, а у нас денег нет!»

Ресурс — это некое топливо и все это понимают, но вот только из чего оно состоит — представление у всех разное.

Многие наивно полагают, будто ресурс надо искать извне и это всегда только что-то хорошее, сказочное, какое-то роскошество или избыток чего либо.

Я же считаю, что все, что нам необходимо — уже есть внутри нас. И, как только человек это осознает, он становиться богатым, т.е. ресурсным. Для этого нужно смело заглянуть внутрь себя и, засучив рукава, залезть поглубже, а это значит — столкнуться с собственной болью, которую все, кстати говоря, так привыкли избегать. Расширяйте кругозор!

Все ваши страхи, боли, обиды, комплексы, внутренние блоки, негативные установки и другие «тараканы», которые есть внутри у каждого из нас — это и есть ваш ресурс, это ваше самое мощное и подходящее топливо! Это то, что нужно «сжигать», отправляя в топку, в первую очередь, для того, что бы двигаться вперед.

Не бойтесь своих внутренних ресурсов, не закрывайте глаза на свои темные стороны — научитесь работать с ними, используйте их как личный ресурс, не проецируя на других. Пусть это станет вашим, тем самым, первым шагом к любви к себе, с которого все начинается».