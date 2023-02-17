Белорусская независимая киноакадемия провозгласила о своем создании на Берлинском кинофестивале

Сегодня в рамках Берлинского международного кинофестиваля было официально заявлено о создании Белорусской независимой киноакадемии.

Это произошло на главной площадке Европейского кинорынка, который по традиции работает на кинофестивале.

Новую независимую институцию поддержала Европейская киноакадемия.

В состав учредителей Белорусской независимой киноакадемии – BIFA – вошли: режиссер, основатель кинофестиваля «Паўночнае ззянне» Ольга ЧАЙКОВСКАЯ, кинорежиссеры Дарья ЖУК и Алексей ПОЛУЯН, искусствовед и экс-программный директор ММКФ «Лістапад» Игорь СУКМАНОВ, кинокритик Ирэна КОТЕЛОВИЧ, режиссер документального кино Андрей КУТИЛО.

В совместном заявлении группы говорится: «Идея создания организации родилась после начала войны на Украине в 2022 году. 1 марта более 130 белорусских кинематографистов подписали коллективное заявление, осуждающее военную агрессию России против Украины. С тех пор каждый из нас в отдельности чувствовал, что мы должны объединиться в знак солидарности, чтобы сформировать единый фронт. Все это побудило нас создать юридическую структуру, которая могла бы говорить от имени независимых белорусских кинематографистов».

Кинематографисты заявили, что новая институция — BIFA – даст голос независимым художникам, которые выступают против попыток «атаковать и искоренять современную белорусскую культуру.

На пресс-конференции, которую провели учредители BIFA в сотрудничестве с EFM, приняли участие директор EFM Деннис Ру, директор Европейской киноакадемии Маттейс Воутер Кнол и управляющий директор German Films Симона Бауманн. Также присутствовала министр культуры и медиа Германии Клаудиа Рот.

Елена МОЛОЧКО.