Белорусская Налоговая служба может получить доступ к данным абонентов сотовой связи — законопроект

Нацеленный на изменение Налогового кодекса Республики Беларусь, законопроект предоставляет Налоговой службе страны новые права в отношении данных абонентов мобильных сетей. Согласно этому законопроекту, мобильные операторы должны предоставлять Министерству по налогам и сборам (МНС) следующую информацию на безвозмездной основе:

Дважды в календарном году предоставлять полные версии баз данных абонентов, а также обеспечивать удаленный доступ к этим данным сотрудникам МНС. По запросу МНС предоставлять информацию о суммах денежных средств, которые были направлены физическими лицами на оплату услуг связи в течение определенного периода, но не более чем за последние 5 лет.

Законопроект также предусматривает обязанность Национального банка Беларуси передавать информацию о регистрации валютных сделок физическими лицами и выполнении ими обязательств по таким сделкам в соответствии с соглашением, заключенным между Национальным банком и Министерством по налогам и сборам. Эти изменения вызывают обеспокоенность в области защиты данных и приватности абонентов сотовой связи в Беларуси.