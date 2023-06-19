«Белорусская мафия продает очередь у польской границы»

Больше месяца на белорусско-польской границе наблюдается транспортный коллапс. Самое больше скопление машин фиксируется перед польским пунктом пропуска Брест-Тересполь.

«В СМИ пишут, что процесс тормозят польские пограничники, — пишет «Московский комсомолец». — Очевидцы говорят, что во всем виновата белорусская мафия, которая организовала продажу мест в очереди».

«В чате Брест-Тересполь водитель оставил сообщение: «Прямо сейчас еду в Польшу, — рассказывает «Московский комсомолец». — Стою в очереди 15 часов. В чатах ругают поляков, мол, такие-сякие медленно работают. Так вот реальная правда в том, что здесь орудует мафия. Люди на шести-семи машинах встают перед разделительной полосой, продают места. Я пять часов стоял в хвосте очереди, с места не сдвинулся. Так что это не поляки ленивые, а белорусы тормозят своих же».

Мы поговорили с автором комментария.

— Я стою на границе с четырех утра и только к вечеру подъехал к въезду, где записывают в электронную очередь. Передо мной осталось 15 машин. Меня предупредили, что до проверок ехать еще 5 часов. Так что на прохождение границы нужно закладывать двое суток. Люди долго стоят, потому что въездную зону просто заблокировали, чтобы продавать места. Работает слаженная команда. Часть машин блокируют очередь, часть уезжают, освобождая места. Потом возвращаются и становятся обратно с клиентами. На прямой вопрос: что происходит, мне отвечают, якобы маму ждут, ей место держат. Легенду про маму затирали несколько человек. Вторая версия вовсе бредовая, мол, у них плохо работает зажигание и машина не может тронуться.

Эти товарищи подходят к водителями с предложением пройти границу без очереди. Представляются сотрудниками таможни. Люди оставляют свои данные. А потом с них требуют деньги вперед. Если человек не соглашался на сделку, ему угрожают проблемами.

Выдержать сутки в очереди тяжело. Тем более условий нет. Туалеты имеются, но они настолько загажены, что страшно заходить. Магазинчик есть только на заправке. От того места, с которого началось мое стояние, заправка находилась в километре. Особо не побегаешь. Спать тоже не получается, я заливаюсь энергетиками. Телефон зарядить негде, хорошо повербанки взял.

— Почему столько много белорусов едет в Польшу?

— На закуп все едут. С импортозамещением дела плохи. Например, я вожу инструменты для строительства. Этот товар пользуется спросом. Везут мониторы, бытовую технику – в Европе в два раза дешевле. Закупают автомобильные запчасти. Транспортируют колеса по одной штуке за раз, чтобы не запалиться на таможне. В случае проблемы водитель говорит, что это запасное колесо для личных нужд. Еще я слышал, что породистых собак начали доставлять. Кто-то в чате интересовался, подлежит ли шпиц растаможке».

Погранкомитет Беларуси накануне выходных сообщал, что на въезд снова длинные очереди легкового и грузового транспорта: «По состоянию на 10.00 наибольшее скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). Польские контрольные службы за сутки оформили лишь 30% авто от нормы».

Про ситуацию, о которой пишет «Московский комсомолец», официальных комментариев Погранкомитета не было.