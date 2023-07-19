Белорусская легкоатлетка призналась, что ей теперь страшно ехать на Олимпиаду

Призер чемпионат мира по легкой атлетике Анастасия Мирончик-Иванова порассуждала о санкциях в международном спорте.

«С теми условиями, которые нам навязывает Международный олимпийский комитет, было бы чуждо и страшно присутствовать на Олимпийских играх. Ходили такие слухи, что спортсмен по приезде на Олимпиаду должен будет пройти анонимный опрос. Там будут вопросы о ЛГБТ-движении, украинском конфликте… И вообще, чем мы отличаемся от других спортсменов? Почему мы должны выступать без флага, без гимна, без герба, не в своей экипировке?

Также одно из условий допуска — ты не должен быть военнослужащим. Многие спортсмены: американские, украинские — служат. Двойные стандарты. И я, как патриот, даже выполнив норматив, наверное, отказалась бы от таких Олимпийских игр», — заключила Анастасия Мирончик-Иванова в программе «Успеть до полуночи» на телеканале «Беларусь 1».

Напомним, что такой позиции придерживаются далеко не все белорусские спортсмены. Многие готовы выступать в нейтральном статусе и доказывать, что не поддерживают войну.