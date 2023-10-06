Белорусская команда на фестивале силового экстрима в Чеченской Республике завоевала второе место

На международном фестивале «Ахмат» в Чеченской Республике команда из Беларуси, включая спасателя из Витебска по имени Андрей Жуков, заняла второе место.

В фестивале участвовали команды из Казахстана, России и Чечни, и белорусы продемонстрировали выдающиеся навыки в силовом экстриме.

Соревнования включали в себя четыре дисциплины, включая беговую эстафету, метание бараньей ноги, поднятие камня весом 123 кг и перетягивание каната в составе команды.

Андрей Жуков поделил второе место в одной из дисциплин с представителями команд из России и Казахстана, что принесло белорусской команде ценные баллы и почетное второе место в итогах соревнований.

Все участники продемонстрировали впечатляющие результаты и показали высокий уровень подготовки.