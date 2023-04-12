Белорусская актриса Татьяна Чердынцева: «Если через год не стану мамой, я не буду ходить и обивать пороги клиник…»

Татьяна Чердынцева рассказала о разводе родителей, переезде из Минска, наркотиках, эзотерике и аварии на съемочной площадке и опыте абьюзивных отношений.

В июне этого года Чердынцевой исполнится 34 года. Она родилась в Беларуси, работала в Театре юного зрителя, вела «Калыханку» на телевидении. Родилась Татьяна в музыкальной семье, отец — Чердынцев Игорь Валерьевич, известный белорусский пианист, хоровой дирижёр, преподаватель Белорусского государственного университета культуры и искусств, мать — Глебова Елена Анатольевна, артистка Белорусского государственного камерного хора Республики Беларусь.

Шесть лет назад она переехала в Москву.

Недавно на российских каналах начали показывать мелодраматический серил ««Завтра будет всегда» . Это трогательная история о Вере Ждановой (Татьяна Чердынцева), которая теряет источник содержания семьи и оказывается в полной безысходности. В поисках заработка она едет в столицу и устраивается работать уборщицей в студию известного фотографа Геннадия Арбенина (Петр Нестеров). Между ними пробегает искра, однако молодой человек предает главную героиню. Тем временем семья Веры находится на грани нищеты, и она решает выйти замуж за ревнивого бизнесмена Михаила Брумана (Прохор Дубравин). Осознав свою ошибку, Геннадий решает все исправить, Вера встает перед сложным выбором…

Главную героиню с «говорящим» именем и ее исполнительницу сближает общая вера в людей и в себя. Татьяна, как и Вера, готова на самоотверженные поступки ради любимых людей, пренебрегая своими интересами и желаниями. 33-летняя актриса признается, что любит сильных персонажей со стержнем, потому что с каждой сыгранной ролью эти качества потихоньку воспитываются и в ней самой. «Я скорее отношусь к импульсивным личностям, а сдержанности мне стоит поучиться у моих героинь. Они гораздо мудрее меня!» — комментирует артистка.

— Чем вас привлек сценарий проекта?

— Я не люблю играть абсолютно положительных героинь — это скучно. Мне нравятся сильные персонажи с яркими характерами. То есть, несмотря на все удары судьбы, под гнётом обстоятельств, человек старается поступать правильно. Он борец. Мелодраматические сериалы мне по душе, потому что они всегда заканчиваются хорошо, как бы то ни было. Это дает обычным людям, про которых и снимается это кино, надежду, веру в себя, в мир и в карму, что всему хорошему и плохому воздастся по заслугам, и финал будет положительным. Я сама живу с такой позицией.

— По сюжету героиня переезжает из маленького города в столицу. Сами вы в свое время тоже перебрались из Минска в Москву. Как переживаете расстояние с семьей? Часто бываете дома?

— Я стараюсь делать это как можно чаще. Раньше ездила раз в пару месяцев, сейчас чуть реже, потому что занятости больше появилось. Но в любом случае раз в полгода — это самый минимум, и не на пару дней, а хотя бы на недельку. Мы с мамой всегда поддерживаем отношения, списываемся практически ежедневно, созваниваемся реже, но пару раз в неделю точно. Конечно, я очень по ней скучаю, потому что все время до переезда в Москву мы были рядышком. В любой момент она могла, даже не спросив разрешения, приехать ко мне в гости. Я, конечно, дулась раньше, но сейчас уже думаю: «Господи, вот бы мама нагрянула неожиданно, мне бы так хорошо стало». С возрастом мы начинаем ценить родителей больше, потому что понимаем, насколько коротка жизнь и как немного времени нам отпущено.

— Вам было четыре года, когда родители развелись. Это повлияло на отношения с отцом?

— Я прекрасно общаюсь и с папой, и с его семьей, обожаю свою сестричку. Даже не могу назвать жену своего отца мачехой. Тетя Таня мне всегда говорила: «Вы никакие не сводные, вы родные сестрички». Так что мы очень дружим. Я старше нее на 7 лет, и, конечно, были периоды, когда я ревновала, но точно не завидовала ей. Просто ребенку не объяснишь, почему папа живет с другой девочкой, а не со мной. Я и плакала, и расстраивалась. Но моя мама и тетя Таня пытались объяснить мне, что они меня очень любят, и в их семье я тоже всегда чувствовала любовь, это очень помогало.

— У любого города в глазах каждого смотрящего есть свое лицо. Какое оно у Минска и Москвы, по-вашему?

— Я очень активный и импульсивный человек. Для меня в Минске всегда все было слишком медленно, но к Москве все равно пришлось привыкать, потому что здесь все слишком быстро. По настроению, по темпу, по темпераменту мне ближе всего Санкт-Петербург. Но там большую часть времени нет солнца, а без него я вообще не могу жить. А что касается лица города, это очень индивидуально. У меня Минск ассоциируется с Большим театром. Там прошло все мое детство и юность — с 6 до 18 лет. В эти годы я уже работала как профессиональная артистка и получала, хоть и маленькую, но свою зарплату. Когда я приезжаю домой, я должна обязательно подняться в сквер к театру оперы и балета, зайти в гости к коллегам и друзьям, которые там еще работают, сходить на спектакль. Я уверена, что у многих Минск ассоциируется с совершенно другими местами. Каждому своё. Но это мое личное место силы, куда я прихожу и где из моих глаз катится скупая слеза. Насчет Москвы — я пока не определилась, с чем мне ассоциировать ее. Наверное, я бы назвала ее городом возможностей и огромной конкуренции. Это сложные вещи, но без них нельзя развиваться и расти в профессии. Это дает очень хороший волшебный пендаль, чтобы идти дальше и не сдаваться.

— В описании сериала говорится, что вашей героине Вере предстоит сделать выбор между сердцем и разумом. А как поступила бы на ее месте Татьяна Чердынцева?

— Я бы не сказала, что это выбор между сердцем и разумом. Там, как и в жизни, все не так просто — нельзя разделить на черное и белое, это все тысячи оттенков, и невозможно однозначно ответить на этот вопрос. По крайней мере, я знаю, что измену мне было бы простить очень сложно. Понадобилось бы очень много времени, потому что это предательство. Хотя когда любишь, ты простишь все… В случае Веры второй мужчина — это не просто «разум», когда-то она была в него влюблена, но после череды разочарований он отошел на второй план, но потом снова очаровал. Он был обаятельным, и с первого дня знакомства старался заботиться о моей героине и ее семье. Эти качества в мужчине подкупают, как ни крути. И в этой ситуации, мне кажется, Вера не действовала разумом, а просто обманула себя. И сама же за это потом поплатилась. Надо было внимательнее слушать свое сердце. Я всегда прислушиваюсь к нему, потому что, как только я поступаю по разуму, у меня случаются фатальные ошибки.

— По сюжету Вера выходит замуж за ревнивца и тирана. У вас же тоже был негативный опыт отношений с болью, причем не только моральной… Насколько такой личный багаж помог вам прожить чувства героини?

— Любые хорошие и плохие вещи, которые случаются со мной в жизни, я стараюсь расценивать как опыт, который всегда пригодится и в жизни, и в профессии в первую очередь. Потому что чем больше ты испытываешь на себе различных эмоций, ситуаций, всего-всего и много, тем богаче твой опыт, тем ярче палитра твоих эмоций и тем лучше ты понимаешь своих персонажей. Наверное, если бы у меня не было похожего бэкграунда, то я бы поняла эту героиню, но она была бы немножко другой. Я смотрела бы интервью с женщинами, которые стали жертвами мужчин-абьюзеров, но это все был бы взгляд со стороны. Лишь побывав в этой самой шкуре, сможешь понять, как все было на самом деле, почему отношения затянулись и почему, зная, что они такие, ты не можешь расстаться. Ведь это осознание приходит лишь спустя время. Когда ты находишься в таких отношениях, ты чувствуешь, что тебе больно и плохо, но сделать с этим ничего не можешь, потому что тебя постоянно дергают за крючки твоей души и не позволяют уйти. И у моей героини были такие крючки, за которые ее супруг тянул, но она справилась. Поэтому я думаю, что мой опыт в этом случае был очень кстати.

— А как удается вжиться в роль, если сценарий нельзя спроецировать на вашу жизнь из-за отсутствия того или иного опыта?

Мне однажды пришлось играть в кино героиновую наркоманку. Но это же не значит, что я завтра пойду, куплю героин и буду его себе колоть. После съемок того фильма еще два месяца мне снились кошмары, потому что я пересмотрела и перечитала огромное количество информации. Я знала виды всяких наркотиков, что и как курится, нюхается, колется и где все это берется, смотрела видео ломок из психиатрических клиник, как наркоманы справляются, что они делают или чего не делают, насколько физически сильна боль, что они испытывают морально в эти моменты. Я посмотрела столько всего страшного, что для роли было предостаточно. Но из-за своей впечатлительности мне понадобилось чуть больше времени, чтобы выбросить все это из головы.

— У вас очень много ролей для своего возраста — более ста! В чем секрет такого успеха?

— Я начала сниматься в кино в 20 лет, когда еще жила в Минске. Первые мои съемки были на немецком в роли медсестры. Было три страницы текста, причем язык я не знала абсолютно. Но я справилась. Тогда стали замечать, что режиссер так и сяк мной вертит, а я все схватываю. В Беларуси хорошо развито сарафанное радио, и мне стали одно за другим поступать предложения. Сначала это были роли в эпизодах, спустя год-два — роли второго плана. Так и до главных добрались. Сейчас 50 процентов моих героев — это либо главные, либо сквозные важные персонажи, и, честно говоря, иногда я немножко скучаю по эпизодам, потому что, как правило, именно они бывают очень яркими и неординарными. А мне в удовольствие поиграть что-то несвойственное мне самой. Но главные роли я, конечно, тоже люблю.

— А как убедить режиссеров в своем таланте?

— Мне кажется, самый лучший совет — не пытаться никого ни в чем убедить. Надо работать как в последний раз, но самое главное — получать удовольствие. Нужно хорошо подготовиться, прожить, понять и довести свой организм до того состояния, чтобы, придя на пробы, ты был в материале как рыба в воде. О том, что нужно текст знать, я даже не говорю, это само собой разумеющееся. Я, кстати, очень люблю пробы. Это знакомство с режиссером, возможность себя проявить и просто обменяться энергией, потому что помимо того, хорошо ты справляешься со своей ролью или не очень, важна энергетика — совпадете вы с режиссером или нет.

— Из-за большого количества прожитых персонажей нет ли чувства, что они смешиваются в кучу и один становится похож на другого?

— Смешения нет, но есть другая проблема. И в кино, и в театре, ты всегда стараешься оправдывать каждого из своих персонажей независимо от того, положительный он или отрицательный. Это необходимо, потому что если ты не будешь в согласии с героем, не углубишься в его мотивы, травмы, внутренние конфликты, то и зритель тебе не поверит. И в силу того, что я привыкла оправдывать очень разные суждения и поступки своих героинь, мне иногда сложно понять, как же я сама отношусь к тому или иному событию. Но это если задумываться рационально. А интуитивно я всегда чувствую, как будет правильно для меня. Как по мне, артист должен жить чувствами и интуицией.

— А какой фильм за последнее время вас впечатлил?

— Мне безумно понравился «Вавилон». Он недавно вышел, но я уже посмотрела его дважды. Вообще, он провалился в прокате. Некоторые зрители, возможно, не поймут, что это за сюрреализм и назовут этот фильм чушью. Там описывается переход от немого кино к звуковому, описываются судьбы актеров того поколения, которые стали звездами, насколько они стали востребованы и с какими проблемами столкнулись. По сути — это драма, но в некоторые моменты она вызывает смех, местами отвращение и, конечно же, слезы. Один из последних российских фильмов, которые мне удалось посмотреть — «Волнами» Сергея Кальварского, ученика Александра Сокурова. Он очаровал меня и как режиссер, и как человек — нам удалось пообщаться. Это авторская работа, где много скрытых смыслов, метафор, глубины… Может быть, ее тоже не все поймут, но очень многие точно почувствуют. Здесь, кстати, снялся мой супруг — Александр Чубинец, не будучи актером. Он звукорежиссер. Яркий пример того, насколько творчество артиста зависит от режиссера — я оторваться не могла! Сейчас фильм ездит по фестивалям.

— А белорусским кинематографом интересуетесь? Что можете посоветовать?

— Фильм «Купала» — отличное белорусское кино. Он, к сожалению, пока не вышел в прокат. Я была на закрытой премьере и пребывала в полнейшем восторге, потому что такого уровня белорусского кино я еще не видела. Еще была на показе белорусско-российского фильма «Пес рыжий». Это военная драма о батальонах собак-истребителей танков во время войны. В финале в зрительном зале не останется ни одного человека, который бы не прослезился, потому что этот фильм не только о любви, дружбе и предательстве, а еще и о том, что на войне все не по-человечески. Там нет ни одного морально здорового героя, в том числе собак. Фильм вот-вот должен выйти. Кстати, у меня там одна из главных ролей.

— На съемках одной из серий «Ученицы Мессинга» вы получили серьезную травму, о которой вас предостерегала Ольга Мигунова, по мотивам биографии которой и снят сериал. Что случилось тогда семь лет назад?

— Я не помню в точности ее слов. Может быть, она действительно предупреждала меня, а я спустила на «хи-хи» и не обратила внимания. Но то, что произошло, это абсолютная случайность, а от них никто не застрахован. Тогда на площадке водитель игрового автомобиля три дубля подряд удачно меня объехал, а на четвертый что-то пошло не так, и он меня сбил. Я перелетела через машину, упала и потеряла сознание. Когда очнулась, надо мной стояла вся съемочная группа, а я им пела песенку своей героини из первой серии сериала. В тот момент я думала не о себе, а о том, как все неудобно вышло, и надеялась, что никого не напугала. Не хотела, чтобы все из-за меня переживали. Потом примерно через час у меня прошел шок и началась очень сильная боль. Но все закончилось хорошо.

— После этого вас точно нельзя назвать невезучей…

— Конечно! Я жива-здорова и в профессии. Но пока так и не поняла, для чего мне был дан этот урок. Моей вины там точно не было, я делала одно и то же из дубля в дубль. Очень хочу извлечь из этого какую-то пользу для себя… Хотя я стала более оптимистичным человеком, потому что пережить такое без оптимизма вообще очень сложно. Вряд ли теперь в жизни есть что-то страшнее, с чем я не справлюсь. Может быть, ради этого — чтобы я ничего не боялась.

— А сами вы когда-нибудь обращались к эзотерике?

— Когда я только пришла в минский театр, у меня появился хороший друг, и мы с ним очень много болтали. Однажды он открыл мне секрет, что изучает рунологию и скандинавскую мифологию. И что вы думаете? Конечно, я на следующий же день сказала ему: «Закажи мне самые настоящие руны». Был период, когда я этим увлекалась, искала ответы на свои вопросы, если в чем-то сомневалась, свои расклады проводила. А руны до сих пор хранятся у меня дома.

— Насколько я знаю, вы пишете стихи. О чем они? И где черпаете вдохновение?

— К поэтам я себя не отношу, просто бывают у всех такие периоды, когда морально устаешь. Кто-то заедает, кто-то пускается в отшельничество, кто-то пьет много алкоголя, у всех свои выхлопы. А когда мне тяжело, я пишу стихи. Это не значит, что я пишу сугубо о себе и хочу сброситься с моста. В основном это некий лирический герой, через которого я выношу все свои чувства. Обычно строки складываются за 15-20 минут. То есть я написала стихотворение, сама над ним поплакала, очистилась, залила в интернет, и мне полегчало. Всего у меня около 86 произведений, а писать я начала в 27 лет. Сейчас, когда читаю свои первые творения, я понимаю, как все было наивно и по-детски. Сейчас стихи стали крепче, сама вижу. Последнее мое стихотворение было очень драматичным, я буквально выпала из жизни на два дня. Очень устала, ведь пока пишешь, ты все проживаешь. Очень не завидую поэтам, которые столько всего писали. Представляю, что они все испытывали. Это слишком сложно…

— А хотели когда-нибудь побывать по ту сторону камеры или сцены и снять свой фильм или поставить спектакль?

— Честно? Никогда не возникало такого желания. Мне кажется, до этого еще нужно дорасти. Работа режиссера в тысячу раз сложнее актерской. Если в нашей профессии ты работаешь над одним персонажем, то режиссер должен видеть всю концепцию фильма или спектакля, взаимосвязи между всеми героями, он задает тон повествования. Я пока к этому не готова, и к тому же мне слишком нравится находиться по эту сторону от камеры или зрительного зала. Сейчас я чувствую себя на своем месте и могу быть полезнее именно здесь. И, на мой взгляд, ничто не сравнится с тем самым энергообменом, который происходит между актерами в кадре и на сцене, между актером и зрителями. Что касается театра, это своего рода творческий эксгибиционизм. Ты оголяешь свою душу, даешь заглянуть в самую ее глубь, тратишься, заставляешь переживать и дышать вместе с тобой! И потом получаешь за это щедрое вознаграждение — в финале зрители одаривают тебя аплодисментами.

Муж артистки — звукорежиссер Александр Чубинец. Вместе супруги любят путешествовать по миру

— У вас прекрасная фигура, хотя вы говорили, что раньше вас было не заставить пойти в зал. Как удалось наладить эти отношения со спортом?

— Спасибо карантину. На все время локдауна я полностью отказалась от алкоголя и начала заниматься спортом, чтобы был хоть какой-то режим. Я решила, что если все выйдут с карантина толстые и уставшие, то я вернусь в своем лучшем виде. И действительно, такой физической формы, как тогда, до этого у меня никогда не было.

— И до сих пор не употребляете алкоголь?

— Ну, совсем без алкоголя жить очень скучно. Я выбрала себе период раз в год во время Великого поста, когда я буду отказываться от спиртного, какие бы праздники ни выпадали. И поняла, что мне комфортно и я могу себя чувствовать так же, как остальные, попивая сок или минералку. Но если, например, ты с подружками захочешь отметить девичник и пойти в караоке, то как же без шампанского? Мы же все люди! Я такие вещи тоже иногда люблю. Не такая уж я вся и правильная!

— Вы с мужем Александром вместе уже почти семь лет. Планируете ли становиться родителями?

— Когда я выходила замуж, я вообще не задумывалась о детях. Сейчас уже такие мысли возникают. Но если я через год не стану мамой, я не буду ходить и обивать пороги клиник. Там, сверху, виднее.

— Каково иметь супруга из той же рабочей сферы, что и вы? Многие артисты зарекаются никогда не выходить замуж и не жениться на своих коллегах по цеху…

— Мне кажется, наоборот, это хорошо! Александр из кино, значит, он знает специфику работы и не ревнует. У нас нет недопонимания и недоверия. А что касается графиков, мы оба близнецы по знаку зодиака, нам всегда нужна смена обстановки. Долгие разлуки только скрепляют наш союз, потому что чем реже мы видимся, тем больше успеваем соскучиться. Я даже люблю, когда мы разъезжаемся периодически, потому что мы оба импульсивные, темпераментные. Карантин был для нас самым сложным временем, потому что дольше, чем тогда, мы еще ни разу не находились вместе в четырех стенах. Тем не менее, тоже сумели как-то сродниться и ужиться без скандалов. Хотя в процессе ссоры мы, бывает, разводимся, но через 15 минут уже миримся. Но я как девочка иногда позволяю себе подуться подольше.

Детство Татьяны прошло в Большом театре Минска — девочка уже получала зарплату, будучи ребенком

В соцсетях у вас такой идеальный образ, нет ни одного злобного комментария…

Мой педагог Николай Николаевич Белян был человеком старой закалки, он всегда большое внимание уделял «Этике» Станиславского, в отличие от многих. А ведь это очень важно, потому что, если ты несешь что-то со сцены или через кино, если у тебя есть хоть какая-то публичность, то это большая ответственность. Среди моих поклонниц есть 14-летние девочки, и что я буду им показывать? Даже когда я веселюсь, сомневаюсь, что кому-то удастся увидеть или снять что-то компрометирующее. Нужно изначально воспитать себя так, чтобы тебе не было стыдно перед самим собой, и тогда нечего будет стыдиться перед всеми остальными. Николай Николаевич всегда говорил, что зрителям далеко не безразлично, какой внутренний мир у актера, потому что так или иначе он все равно сквозит через каждый его образ и через каждую роль. У меня это отложилось, и появился такой самоконтроль.

В Интернете вы недавно цитировали «Служебный роман»: «У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать.» Сегодняшние технологии позволяют узнать, как тот или иной мобильный номер записан в телефонной книжке. Под вашим номером есть тег «Забытые стринги». За этим кроется какая-то история или это проделки недоброжелателей?

Что? Это очень смешно! Однажды один парень взломал меня и шантажировал тем, что сольет некоторые мои фотографии, которым уже много-премного лет. Ну, кто когда-то своим партнерам не посылал чего-то подобного содержания? Я тогда была совсем зеленая и не понимала, чем это мне может обернуться потом. Я же не собиралась становиться известной и не знала, что у меня будут поклонники. Я стала жертвой шантажа, а потом после этого я еще год штудировала Интернет, вбивала «голая Чердынцева», «компрометирующие фото». Забавно то, что все, что я нашла — это какие-то коллажи с чужим телом и очень некрасиво вставленным моим лицом. Поэтому «забытые стринги» также вполне себе могут оказаться тоже чьей-нибудь фантазией.

Анастасия Букина.