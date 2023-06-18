«Белоруснефть» построит комбинат в Малоритском районе

Компания «Белоруснефть» построит собственный горно-обогатительный комбинат по производству фракционного кварцевого песка в Малоритском районе Брестской области. Проект уникальный не только для компании, но и для страны в целом, утверждает Neft.by.

Одна из технологий добычи нефти — «гидравлический разрыв пласта», или ГРП. Это когда в скважину под высоким давлением закачивается смесь из жидкости и специального песка, в результате происходит растрескивание породы, что позволяет извлекать запасы нефти даже из тех месторождений, где добыча обычным способом невозможна или нерентабельна. Именно о таком песке и идет речь.

О сути вопроса рассказал начальник управления скважинных технологий и сервиса компании «Белоруснефть» Денис Закружный:

«Технология гидроразрыва пласта активно и успешно применяется в «Белоруснефти» для интенсификации притока углеводородов, обеспечивая рентабельную разработку запасов, в том числе трудноизвлекаемых. Ежегодно количество операций гидравлического разрыва пласта возрастает, сегодня мы вышли на рекордные значения. Это особенно актуально для нетрадиционных запасов Речицкого месторождения. Основной затратный материал при проведении ГРП – расклинивающий агент (проппант и пески), который приобретается за пределами страны. Как удешевить процесс, используя потенциал отечественных полезных ископаемых, и тем самым выйти на импортозамещение и технологическую независимость… Задача, поставленная руководством компании: в качестве альтернативы подобрать местный расклинивающий материал природного происхождения, а для этого изучить белорусские месторождения. Подключили ученых БелНИПИнефть.

Найти песок в Беларуси – не проблема. А вот найти такой, который по характеристикам будет подходить под конкретные геолого-технические условия Речицкого месторождения, шанс был «один из ста».

Что дали поиски, рассказывает заведующий отделом техники и технологии воздействия на пласт БелНИПИнефть Дмитрий Ткачёв:

«По сути, требуемого песка могло не оказаться в Беларуси. Был сделан запрос в Министерство природы и охраны окружающей среды. Точками нашего пристального интереса стали 13 карьеров в разных регионах страны. Начинали с ближайших из соображений оптимальной логистики. Работали в связке с управлением скважинных технологий и сервиса, а также с управлением геологии и разработки месторождений центрального аппарата компании. Пробы были взяты везде, проведено свыше 300 анализов… В чем специфика: песок должен быть определенной степени округлости и сферичности. Чем ближе к шару, тем лучше. Самое главное – показатель сопротивления раздавливания, его прочность. И вот единственное место, где удалось обнаружить песок, близкий к требуемым характеристикам – Хотиславское месторождение в Малоритском районе Брестской области. Провели полный комплекс исследований, выполнили первичную разведку и последующую доразведку запасов, пробурив 61 скважину и проанализировав около 300 проб песка (это 2000 анализов!). Вывод: с этим природным материалом можно работать в заданных условиях Речицкого месторождения. Но после обогащения. А для этого необходимо создание полноценного производства».

Сообщается, что «Белоруснефть» заводы такого формата еще не строила.