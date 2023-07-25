«Белоруснефть» имеет большие планы по добыче нефти на Ямале

Белорусские нефтяники на Ямале за 10 лет почти десятикратно увеличили объемы добычи углеводородов, сообщили БелТА на предприятии.

«Белоруснефть» активно и стремительно развивает кластер по добыче углеводородов и нефтесервисным услугам в России. Северный актив — нефтяную компанию «Янгпур» — на предприятии приобрели в 2013 году. С того момента белорусские нефтяники значительно нарастили объем добычи углеводородов на Ямале. «В суммарном эквиваленте по нефти и газу достигнут практически десятикратный рост объемов», — рассказал генеральный директор компании «Белоруснефть», член Совета Республики Национального собрания Александр Ляхов.

Если в самом начале совместного пути, в 2013 году, «Янгпур» добывал около 130 тысяч тонн нефти и газоконденсата, то в 2023-м этот показатель превысит 400 тысяч тонн. «Также мы нацелены добыть в этом году 733,6 миллиона кубометров природного газа и 125,8 миллионов кубометров попутного нефтяного газа на Ямале», — обозначил планы Александр Ляхов.

Ежегодно компания активно участвует в приобретении новых лицензий на добычу углеводородов на территории России. «Этот процесс носит сугубо рыночный, конкурентный характер. Планируем, что к 2025 году уровень добычи углеводородов в нефтяном эквиваленте в Западной Сибири достигнет объема, который нефтяники получают в белорусском регионе», — подчеркнул Александр Ляхов.

Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.