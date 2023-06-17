Белоруска позвонила в «102» и попала на мошенников

В оперативно-дежурную часть Лидского РОВД обратилась лидчанка, которая, попав под влияние злоумышленников, перевела на указанный счёт 1500 евро и около 1500 рублей.

— Схема злоумышленников в этот раз оказалась изощрённой. Мошенники позвонили лидчанке и сообщили о том, что некий гражданин пытается, используя её персональные данные, оформить кредит в банке. Женщина засомневалась и не поверила. Тогда злоумышленники, используя приложение удалённого доступа (которое также уговорили потерпевшую установить), записали в смартфоне у женщины необходимый им номер телефона под именем «102», а после позвонили ещё раз лидчанке и предложили для уточнения информации прямо сейчас перезвонить на линию «102», чтобы убедиться в произошедшем, — рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Женщина набрала у себя в телефоне «102» и вызов пошёл на тот абонентский номер, который указали злоумышленники. А там уже подготовленный «специалист» подтвердил информацию и продолжил обманывать лидчанку.