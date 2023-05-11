Белоруска написала диссертацию по «русскому миру» и выяснила, что белорусы к нему не готовы

На 31 мая в Академии управления при президенте назначена защита диссертации по теме «Феномен национального политического маркетинга (на примере концепта «Русский мир»)».

Автор работы, соискатель ученой степени доктора политических наук – кандидат социологических наук, доцент, заместитель начальника управления внутренней политики, начальник отдела социальных исследований Белорусского института стратегических исследований Светлана Алейникова.

Умение «продавать» государственную политику, как булочки или чипсы это, конечно, сам по себе интересный феномен. Однако в обнародованном автореферате работы белорусам особенно интересной будет прикладная часть, которая отвечает на вопрос: ассоциирует ли белорусское общество себя с концептом «русского мира» — тем, каким он существует сегодня?

Светлана Алейникова оценивала это по трем основным параметрам: 1) особенности белорусского менталитета, влияние на их формирование разных этапов исторического развития; 2) внешнеполитические ориентации и приоритеты в интеграционных процессах; 3) восприятие обществом идей «русского мира» как продукта национального политического маркетинга.

Анализ результатов позволил выявить ряд особенностей восприятия «русского мира» белорусами.

Во-первых, для белорусов высокую значимость имеют советский период истории и период независимости в сравнении с иными, более ранними этапами исторического развития белорусской государственности.

Во-вторых, осознание, с одной стороны, консолидирующей роли общих традиций и ценностей славянских народов, но с другой, — необходимости самостоятельности пути развития.

В-третьих, в равной степени позитивное восприятие как индивидуалистических, так и коллективистских ценностей, традиционно противопоставляемых друг другу в рамках культурно-цивилизационного и религиозного подходов к «русскому миру».

«Основными условиями политического развития Республики Беларусь респонденты назвали демократию и выборность органов государственной власти. Концепция прав человека воспринимается и как инструмент защиты интересов гражданина, и как универсальная ценность, усредненный стандарт поведения, необходимый для бесконфликтного взаимодействия в поликультурном мире. Отношение к государству лишено характерных для «русской идеи» и идеологии «русского мира» сакральных оснований и связано, в первую очередь, с возможностью реализации им социальных функций», — делает заключение Светлана Алейникова.

Таким образом, получается, что белорусы не понимают русского мессианства, не желают конфликтовать с западной цивилизацией, не видят в государстве чего-то великого и божественного, а хотят, чтобы в государстве было просто хорошо жить. Это никак не вписывается в концепт «русского мира».

Согласно исследованию Светланы Алейниковой, «в настоящее время у экспертов и общества в целом нет четко сформированного представления как о самой идее «русского мира», так и о возможных перспективах ее реализации. К числу значимых оснований можно отнести русский язык, общую культуру и традиции. Расхождения в оценках трех других оснований «русского мира» (православная вера, общие представления об историческом прошлом и единая система ценностей) свидетельствуют о том, что эти представления пока либо вообще не сформированы, либо слабо структурированы, то есть не являются значимыми в ценностно-мотивационной системе той или иной группы».

Кстати, «русская идея», о которой сейчас так много говорят сторонники «русского мира» изначально заключалась в совершенствовании своего государства, а не чужих.