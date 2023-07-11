Белорусам начали выставлять суммы на уплату транспортного налога за 2022-й год

Белорусские автовладельцы уже увидели в ЕРИП суммы, выставленные к уплате транспортного налога за прошлой год.

Оплатить налог нужно до 15 ноября. За неуплату насчитывается пеня за каждый день просрочки.

Если в ЕРИП сумма налога пока не выставлена, ничего страшного. Ее должны начислить или прислать извещение до 1 сентября.

Чтобы увидеть сумму в ЕРИП, нужно выбрать такую последовательность действий: налоги, ваш город или район, инспекция Министерства по налогам и сборам по месту регистрации физлица, на которое в ГАИ зарегистрирован автомобиль, транспортный налог, учетный номер налогоплательщика латинскими прописными буквами.

Учетный номер плательщика можно найти на портале Министерства по налогам и сборам, пишет Officelife.

Налог для легковых автомобилей зависит от разрешенной массы. Например, для машины массой до 1,5 тонны ставка составит 61 рубль, от 1,5 до 1,75 тонны — 81 рубль и т. д.

От налога освобождаются:

владельцы, чье транспортное средство выпущено не позднее 1991 года или сведения о годе его выпуска отсутствуют;

владельцы электромобилей: льгота действует до 31 декабря 2025 года.

Также налог не распространяется на автомобили, специально оборудованные для инвалидов, снятые с учета до 1 июля 2021 года, обращенные в доход государства.

Скидка на уплату налога в размере 50% предусмотрена для пенсионеров, ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп.

На 25% меньше заплатят инвалиды III группы. Воспользоваться льготной ставкой можно, если у плательщика есть действующее водительское удостоверение нужной категории.