Белоруса подозревают в нападении на дом продюсера программы «Куклы»

Под видом сотрудников ФСБ он вместе с напарником проник в коттедж известного телепродюсера, создателя популярной в 90-е годы программы «Куклы» Василия Григорьева.

«Имя Василия Григорьева стало известным на всю страну осенью 1994 года, когда на канале НТВ вышла передача «Куклы», — писал в свое время про Григорьева «Коммерсант». — Резиновые двойники вызвали у элиты страны шок, а у населения — горячую любовь и такие высокие рейтинги, которые прототипам кукол могли только сниться. Вскоре выяснилось, что «Кукол» в Россию завез известный в кругах «золотой молодежи» Москвы офранцузившийся режиссер Василий Григорьев, который после окончания ВГИКа долгое время работал корреспондентом и продюсером в ряде зарубежных телекомпаний.

После «Кукол» он привез в Россию еще одно французское шоу — «Форт Баярд», а потом — в 2003 году — он принял предложение телеканала «Россия» и занял пост главного продюсера по перспективным и документальным проектам, затем снова отправился на вольные хлеба…»

«Двое мужчин, одетые в камуфляжную форму и маски, проникли в дом утром, — сообщали подробности российские сми. — Преступники надели на Григорьева наручники и стали угрожать. Спросили, знает ли он, из какого они ведомства и сколько ему придется заплатить за свою жизнь. Один из грабителей тыкал в жертву пистолетом, другой достал шприц и сказал, что может сделать продюсеру смертельный укол, от которого тот умрет мучительной смертью. Грабители забрали у Григорьева 150 тысяч долларов и 50 тысяч евро».

Высказывались версии, что нападение совершили по наводке – в числе подозреваемых были домработница и рабочие, которые в то время проводили на участке ремонт

Дом Григорьева ограбили год назад, одного из подозреваемых задержали в Москве пар дней назад.

Уроженцу Беларуси 29 лет, в Москве он находился без постоянного места жительства. Сейчас ищут его напарника.