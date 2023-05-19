Белорус Шпилевский признан лучшим тренером сезона на Кипре

Главный тренер «Ариса» белорус Алексей Шпилевский признан лучшим тренером сезона в чемпионате Кипра и получил премию Ассоциации футболистов.

Шпилевский ведёт клуб из Лимассола, за который выступают Евгений Яблонский и Артём Шуманский, к победе в чемпионате. За два тура до финиша «Арис» идёт первым, опережая главного конкурента АПОЭЛ на три очка.

Стоит отметить, что приз лучшего игрока сезона достался российскому нападающему «Ариса» Александру Кокорину. 32-летний нападающий выступает за кипрский клуб на правах аренды из «Фиорентины».

Напомним, что ранее Шпилевский был тренером брестского «Динамо». Но, как говорят, не ужился с тогдашней звездой команды Артемом Милевским.