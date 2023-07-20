«Белка» пришла внезапно: в Новополоцке мужчина «бомбил» машины из окна

Алкоголь привел под уголовное дело 35-летнего жителя Новополоцка.

Выпив, мужчина начал выбрасывать из окна бутылки и доски на припаркованные авто. Пострадали два «Рено»: у одного повреждено крыло, у второго – крыша, сообщает близкий к силовикам телеграм-канал.

Буянившего новополочанина попытался задержать прибывший наряд милиции, но любитель алкоголя забаррикадировался в квартире и продолжил швырять вещи, при этом крича на прохожих. На помощь пришлось вызвать ОМОН, который его и утихомирил.

Герой истории оказался индивидуальным предпринимателем. Сотрудникам милиции он пояснил, что сам от себя такого не ожидал: «Бухал не так много, но «белка» пришла внезапно».

Мужчина стал фигурантом уголовного дела за хулиганство. Также ему придется выплатить ущерб владельцам поврежденных автомобилей.