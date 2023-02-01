Беляцкому грозят конфискацией

В собственности у правозащитника и его супруги несколько квартир, некоторое имущество находится под арестом.

«В ближайшее время Беляцкий может лишиться практически всего, «нажитого непосильным трудом» в Беларуси», — пишет государственная пресса.

Причем речь идет даже о той недвижимости, которая оформлена на супругу Беляцкого. По закону, кстати, оформлена.

Под арестом также находится квартира на улице Красная, принадлежащая жене правозащитника Валентина Стефановича. Сам Стефанович с тремя детьми прописан в пятикомнатной квартире на улице Авангардная в Минске.

Квартирный вопрос правозащитников изучили до мелочей.

Интересно, почему так же пристально не изучаются доходы госчиновников: откуда у них деньги на особняки и квартиры, какой недвижимостью владеют их жены и дети, какие у них зарплаты…