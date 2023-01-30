«По состоянию на 30 января ледостав с полыньями и разводьями наблюдается на Западной Двине у городского поселка Сураж и агрогородка Улла, Днепре на участке Могилев — Жлобин, Березине на участке Бобруйск — Светлогорск, Соже на участке Кричев — Славгород и некоторых их притоках. На озерах и водохранилищах сохраняется ледостав и ледостав неполный. При передвижении по льду следует соблюдать технику безопасности», — сообщает Белгидромет.

Колебания уровней воды с интенсивностью в основном 1-10 см в сутки наблюдаются на Днепре, Березине, Соже. При этом на Западной Двине, Немане, Вилии и Припяти отмечается преимущественно спад уровней воды с интенсивностью до 22 см в сутки и ровный их ход. На большинстве рек Беларуси вода находится на пойме.

Уровни воды превышают опасно высокие отметки на Березине у Бобруйска (на 13 см), притоке Сожа реке Проня у деревни Летяги (на 36 см), Припяти у Петрикова (на 1 см) и ее притоке реке Птичь у деревни Першая Слободка (на 7 см). Уровень воды близок к опасно высокой отметке на притоке Припяти реке Случь у агрогородка Ленин.

В отдельных районах Витебской, Гомельской и Могилевской областей наблюдаются затопления речными водами.

В ближайшие дни текущая гидрологическая обстановка на реках Беларуси сохранится.