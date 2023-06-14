На большей части территории Беларуси складывается неблагоприятная обстановка.

«Проходящие в основном в южной части республики дожди лишь немного смягчили ситуацию, — сообщает Белгидромет в обзоре агрометеорологической ситуации по состоянию на вчерашний день. — В большинстве районов страны в первую очередь под зерновыми культурами, запасы продуктивной влаги остаются низкими.

По данным отдельных метеостанций почвенная засуха достигла критерия опасного агрометеорологического явления.

На наиболее легких почвах и возвышенных участках у зерновых колосовых культур наблюдается пожелтение, скручивание и засыхание листьев, местами началось засыхание растений.

В ближайшее время в большинстве районов страны сохранятся сложные агрометеорологические условия, лишь во второй половине текущей недели в западной части республики (Гродненская и Брестская области) ожидаемые более продолжительные и интенсивные дожди должны пополнить содержание влаги в почве».

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Минприроды объявило акцию по поливу молодых зеленых насаждений

По причине длительного отсутствия осадков на территории страны под угрозой усыхания оказались зеленые насаждения, высаженные весной, а также в предыдущие годы.

«Без помощи человека большинство молодых деревьев и кустарников обречены на скорую гибель, — говорится на сайте министерства. — В этой связи Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды объявляет экстренную акцию «Полей дерево – сохрани ему жизнь!». Мероприятие пройдет во всех населенных пунктах Беларуси, каждый может внести свой вклад в сохранение молодых зеленых насаждений.

Воду для полива желательно брать из открытых источников, чтобы ее температура была близка к температуре почвы. Обычно полив производят утром или вечером, чтобы вода меньше испарялась. Полив деревьев проводится из расчета 30–50 л на 1 м2 приствольной площади, кустарников – 20 л на 1 м2, но в засушливое время вода будет полезна деревьям в любом количестве. Сначала необходимо полить верхний слой почвы для его смачивания, а затем полить более интенсивно.

В сухую и жаркую погоду деревья рекомендуется поливать каждую неделю, если деревья посажены недавно, то они требуют более частых поливов.

Минприроды напоминает о статье 55 Конституции Республики Беларусь, согласно которой охрана природной среды и бережное отношение к природным ресурсам – долг каждого. Не оставайтесь равнодушными, полейте деревья, цветы, кустарники возле своего дома, работы, учебного заведения, в парках, аллеях и скверах!»