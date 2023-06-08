«БелДжи» хочет увеличить вдвое объем продаж автомобилей Geely в Беларуси

Стало известно, что предприятие «БелДжи» планируется вдвое увеличить объем реализации автомобилей Geely на рынке в Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства промышленности.

В сообщении говорится, что предприятие намерено реализовать на внутреннем рынке 9,5 тысячи автомобилей в 2023 году. Сказано, что это в два раза больше, чем в 2022 году. В Минпроме отметили, что «БелДжи» демонстрирует уверенную динамику развития, обратив внимание на то, что доля продаж новых автомобилей на рынке Беларуси была увеличена с 10% до 75%.