«Беларусьфильм» планирует выпустить 39 кинолент в следующем году

В следующем году студия «Беларусьфильм» намерена радовать зрителей разнообразными кинопроектами, включая документальные фильмы, игровые ленты и мультфильмы. Основной акцент будет сделан на фольклоре, традициях и истории Беларуси.

Один из важных проектов студии — цикл фильмов «Трибунал памяти», который разрабатывается совместно со Генеральной прокуратурой. Первые два фильма этого цикла будут посвящены темам, связанным с сожженными деревнями и лагерями смерти. Картина «Казбек» будет основана на событиях партизанского движения и операции «Багратион», которые сыграли ключевую роль в освобождении Беларуси от немецких захватчиков в 1944 году. Ещё одной кинолентой станет «Черный замок Ольшанский».

Команда «Беларусьфильма» также готовит премьеры для маленьких зрителей. Планируется выпустить анимационные мультфильмы, которые будут в игровой форме рассказывать детям о символах страны, таких как герб, флаг и гимн. В этом контексте, фильмы будут воспитывать у молодого поколения уважение к истории и национальным символам.

В следующем году студии «Беларусьфильм» исполнится 100 лет, и в честь этого события будет создан ряд кинолент, посвященных выдающимся личностям, которые сделали белорусское кино узнаваемым и незабываемым.