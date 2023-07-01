«Беларусбанк» ввел очередные лимиты на операции

В субботу, 1 июля, начали действовать новые лимиты «Беларусбанка», которые касаются платежей наличными через инфокиоски и банкоматы, сообщается на сайте банка.

Теперь одна операция не должна превышать 50 базовых величин, то есть 1 850 рублей.

«Исключение составляют операции пополнения вкладов и платежных карт с использованием их физического носителя, погашения кредитной задолженности ОАО «АСБ Беларусбанк», — пояснили в банке.

Причины этого ограничения в «Беларусбанке» не раскрывают. В предыдущий раз говорилось, что лимиты вводятся из-за активизации мошенников.