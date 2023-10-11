Беларусь вводит принудительное лечение для лиц с диагнозом ‘педофилия’

Беларусь столкнулась с резким увеличением числа преступлений против половой свободы, совершенных в отношении детей и подростков за последние несколько лет.

Новый законопроект, представленный министром внутренних дел Беларуси Иваном Кубраковым в Овальном зале, предусматривает обязательное лечение педофилов и внедрение превентивного надзора, осуществляемого милицией.

Законопроект «Об изменении кодексов» относительно профилактики преступлений против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних предлагает судам право отправлять лиц с диагнозом «педофилия» на принудительное лечение. Министр Кубраков подчеркнул, что предлагается также внедрить превентивный надзор за теми, кто прошел лечение. За нарушение условий превентивного надзора и принудительного лечения будет предусмотрена уголовная ответственность.

Закон также вводит ограничения на посещение некоторых мест и на принятие на работу для педофилов. Они будут подвергаться строгому превентивному надзору.

Министр уточнил, что в настоящее время в местах лишения свободы отбывают наказание около тысячи осужденных за преступления против половой свободы несовершеннолетних, а еще 700 находятся на учете. Однако только у 60 из них был поставлен диагноз педофилия.

Законопроект был принят в первом чтении сегодня.