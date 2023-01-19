Беларусь внесли в десятку стран по росту минимальной зарплаты в 2023 году.

Об этом говорится в исследовании платформы picpdi.com, аналитики которой посмотрели, как в январе 2023 года изменилась «минималка» относительно аналогичного периода прошлого года, то есть января 2022 года.

В исследовании рассматривались 67 стран, в которых размер минимальной оплаты труда определен законодательно. Сравнение проводилось по суммам, которые остаются после вычета налоговых платежей, пишет Комсомольская Правда.

В результате оказалось, что Беларусь — в топ-10 стран, где за минувший год «минималка» увеличилась существенным образом. Отмечается, что минимальный размер оплаты труда за названный период увеличился на 21,2%, что позволило Беларуси занять 9-ю позицию в условном топе. Отметим, что тройка лидеров выглядит так: Аргентина (+104,5), Турция (+100%), Молдова (32,5%).

Россия в рейтинге занимает 14-ю позицию, в соседней с Беларусью стране «минималка» прибавила 16,9%.