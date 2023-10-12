Беларусь увеличит бюджет прожиточного минимума с 1 февраля 2024 года

С 1 февраля 2024 года Беларусь увеличит бюджет прожиточного минимума на 8%. Эти изменения были анонсированы Минтрудом 11 октября 2023 года и связаны с пересмотром нормативов по базовой корзине продуктов. Базовая корзина продуктов была пересмотрена, чтобы учесть питательную ценность, включая более разнообразный набор продуктов, таких как крупы, продукты с высоким содержанием белка, овощи, фрукты и десерты, с целью улучшения качества питания населения.

Эти изменения вступят в силу с 1 декабря 2023 года, и они повлияют на пересчет бюджета прожиточного минимума с начала следующего года. Важно отметить, что бюджет прожиточного минимума уже был увеличен в текущем году в августе на 3,5%. Эти изменения применяются к разным категориям населения в Беларуси и устанавливаются регулярно в течение года: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Прожиточный минимум играет важную роль в определении пенсий и социальной поддержки в стране, и изменения в нем затронут не менее полутора миллиона белорусов, включая студентов, пожилых людей и другие категории населения. Эти изменения несомненно связаны с инфляцией, поскольку индекс потребительских цен в Беларуси вырос на 5,2% к октябрю 2023 года по сравнению с предыдущим годом, как сообщает Белстат.