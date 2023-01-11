Паспорт Японии стал лидером в рейтинге стран, документы которых дают больше всего возможностей для поездок без виз или на упрощенных условиях. Рейтинг составляет агентство Henley & Partners, и, по его подсчетам, у японских граждан таких направлений 193.

Беларусь оказалась на 68-м месте рейтинга, как и Таиланд: граждане обеих стран могут посетить без виз или на упрощенных условиях 78 государств.

Строчкой выше Беларуси расположилась Намибия, у паспорта которой 79 стран, а ниже оказались, к примеру, Казахстан (76), Азербайджан (70), Армения (66), Индия (60), Узбекистан (59).

Всего в рейтинге 109 мест, на которых расположились 227 стран и территорий. Кроме Японии, в первой тройке самых безбарьерных паспортов оказались Южная Корея и Сингапур, у них второе место и 192 безвизовых направления, а также Германия и Испания, у которых 190 направлений, пишет OL.

Россия расположилась на 49-м месте с 118 безвизовыми направлениями, а Украина — на 36-м месте с 144 направлениями.

Последнюю строчку рейтинга паспортов занимает Афганистан, граждане которого могут посетить без визы или на упрощенных условиях только 27 стран.