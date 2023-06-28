Беларусь продлила запрет на ввоз литовского и польского пива

В телеграм-канале правительства сообщается о продлении срока действия запрета на ввоз из недружественных стран санкционки — отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Постановление, подписанное премьер-министром, предусматривает сохранение запрета на ввоз из недружественных стран яблок, кроме периода с 1 по 31 июля. А также введение запрета на ввоз из Литвы и Польши пива и слабоалкогольных напитков «с учетом производства аналогичной продукции в Республике Беларусь в достаточных объемах».

Напомним, что полтора года назад вышло постановление правительства с перечнем продуктового эмбарго. Эмбарго несколько раз продлевали и смягчали, после корректировок часть санкционки вернулась.