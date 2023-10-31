Беларусь продлевает запрет на продукцию Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Правительство Беларуси приняло решение продлить запрет на ввоз продукции компаний Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf (владеет торговой маркой Nivea) до конца 2024 года. Этот запрет был введен в мае 2021 года и регулярно продлевался.

Соответствующее постановление совета министров было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В документе говорится, что продление этой меры связано с обеспечением национальных интересов и реакцией на недружественные действия в отношении белорусского народа.

Постановление определяет перечень товаров, производимых компаниями Beiersdorf, Skoda Auto и Liqui Moly, которые запрещены к ввозу и реализации на территории Беларуси. Однако запрет не распространяется на товары, предназначенные для личного пользования, а также на автомобили, зарегистрированные в странах Евразийского экономического союза или временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС.

Эта мера была введена после того, как компании Beiersdorf, Skoda и Liqui Moly отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, который планировался провести в Беларуси. Отказ связан с политической ситуацией в стране после президентских выборов 2020 года. Международная федерация хоккея впоследствии лишила Минск права на проведение турнира.

Новое постановление вступит в силу с 5 ноября 2023 года. Беларусь продолжает использовать указ президента о применении специальных мер, который позволяет запрещать ввоз и реализацию товаров из стран, применяющих санкции в отношении белорусских компаний или физических лиц. Перечень подобных товаров и производителей утверждается правительством.