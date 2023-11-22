Палата представителей Национального собрания Беларуси утвердила законопроект, который определяет порядок сдачи экзамена по вождению на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач. Принятый законопроект включает в себя разъяснения по квалификационным экзаменам и управлению различными типами транспортных средств.

Согласно документу, экзамены на управление механическими транспортными средствами будут проводиться на транспортных средствах с соответствующей трансмиссией. Законопроект подчеркивает, что практические навыки, полученные при обучении вождению автомобиля с механической трансмиссией, должны быть достаточными для управления транспортным средством без такой трансмиссии.

В заключении профильной комиссии подчеркивается, что этот подход обеспечивает единые навыки вождения для разных типов транспортных средств. Проект также вносит изменения в закон «О дорожном движении» с целью устранения пробелов, касающихся действительности водительских удостоверений различных категорий.

Согласно законопроекту, Минсельхоз и Минтранс получают полномочия по установлению перечня и разработке учебной документации для образовательных программ подготовки водителей. В то же время Минсельхоз лишается полномочий по выдаче удостоверений тракториста-машиниста и государственной регистрации тракторов и прицепов к ним.