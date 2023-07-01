Беларусь предложит соседям «план мира»

Александр Лукашенко поручил белорусскому правительству и Министерству иностранных дел предложить соседям Беларуси «план добрососедства и мира».

Об этом он заявил в своем выступлении на торжественном собрании в честь Дня Независимости.

В этом году большая часть выступления была адресована не белорусам, а Западу. И миролюбивой эту речь назвать нельзя.

«Западным элитам страшно, что завтра их народы выйдут на улицы и скажут окончательное нет неолиберальным ценностям. Они уже там. Только нам через их СМИ не говорят, против чего во Франции, Бельгии, других странах сражаются обычные люди. Они сражаются, чтобы сказать нет. Они хотят нормально жить… (Сказать нет. — Прим. ) ценностям, которые делят общество на касты, дают привилегии избранным, бросают народы в безнравственную, бездуховную пропасть в погоне за наживой.

Сильнее этого страха — англосаксонская жадность и жажда завоеваний, известная с древнейших времен. Природные богатства и просторы восточнославянских земель до сих пор не дают им уснуть».

«Мы находимся в условиях беспрецедентного в истории человечества военно-политического кризиса мирового масштаба. Диалог по его урегулированию Западу не нужен. Им не нужен диалог. Пока».

«Сейчас страны Евросоюза, Соединенные Штаты Америки ускоренными темпами вооружают нашу соседку Польшу. Таким образом создается еще один очаг напряженности, создается еще один опорный пункт для агрессии самой агрессивной страны в мире и, к сожалению, самой мощной — Соединенных Штатов Америки. То есть делают из нее (Польши. — Прим.) следующий после Украины прокси-полигон в противостоянии с нами, с Россией».

И так далее.

Впрочем, другая часть речи была более примирительной.

«По сути, даже отличаясь национальными интересами, ценностями, традициями, мы, страны Восточной и Западной Европы — нашего общего дома, могли бы и должны развиваться вместе. Мы можем быть интересны и полезны друг другу во всех сферах — экономической, научной, образовательной, культурной».

«У нас и проблем хватает. Но тоже общих. Климат меняется, мы чуть ли не каждый год боремся за урожай. Целый ворох энергетических вопросов, доступ к ресурсам, в том числе и трудовым. Демографическая ситуация. Рост экстремизма, киберпреступности. Западную Европу накрывает волной миграционного кризиса. Рано или поздно она захватит и восточную часть.

Нам надо сотрудничать и помнить: какие бы мускулы, какой бы военный потенциал мы ни наращивали, какие бы технологии ни развивали — мы не сильнее природы. Пандемия уже поставила всех на место. А что будет дальше? Что еще может выйти из биолабораторий, разбросанных по всему евразийскому пространству?

Мы опять как будто забыли, что не все зависит от нас. Что мы песчинки во Вселенной, а наши геополитические игры — пыль. Надо остановиться, пока не поздно».

«Но если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность наших народов окажутся под реальной угрозой, мы, даже не раздумывая, ответим адекватно. Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу.

Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах.

Надо садиться за стол переговоров и начинать выстраивать новую систему безопасности в регионе. Я давно к этому призываю. И давайте мирно созидать во благо наших народов».

Что касается белорусов, то им Александр Лукашенко адресовал слова благодарности и короткое послание.

«Не волнуйтесь! Я знаю, вы немножко волнуетесь, переживаете. Все будет нормально, иногда даже хорошо».