Беларусь пересчитала тариф на транзит нефти. Россия не согласна

Россия возражает против предложенного Беларусью повышения тарифа на транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Минэнерго РФ настаивает на экономически обоснованном тарифе, рассказал журналистам министр энергетики Николай Шульгинов в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом пишет ТАСС.

По словам Шульгинова, предложение Беларуси по тарифам требует дальнейшего обсуждения.

Министр подтвердил поставки нефти по «Дружбе» в Германию и Польшу. Исполнение этих контрактов требует «справедливого и экономически обоснованного тарифа». По данным главы Минэнерго РФ, совокупные объемы нефти, поставляемой в Германию, наращиваются каждый месяц, но в этих отгрузках нет российского сырья. Нефть, вроде бы, казахская.

На год согласована поставка 1,2 миллиона тонн, то есть по 100 тысяч тонн в месяц. Казахстан в дискуссии не участвует, потому что трубопровод не их. Казахстан может уже потом принимать решение, больше или меньше качать», — рассказал Шульгинов.

Ранее сообщалось, что белорусская нефтетранспортная компания «Гомельтранснефть Дружба» предложила «Транснефти» повысить с 1 июля тариф на прокачку нефти по Беларуси, причем сразу на 84%.