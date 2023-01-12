Сегодняшняя энергоемкость ВВП составляет 141 килограмм нефтяного эквивалента на 1000 долларов. Для примера в 2010 году этот показатель составлял 170.

«Результат довольно значительный. Мы обогнали по данному показателю страны, находящейся в схожих климатических условиях. Например, Канаду, у которой по предыдущему году этот показатель составил 170 килограммов», — цитирует sputnik.by зампреда Госстандарта.

Виталий Крецкий особо подчеркнул, что на сегодняшний день по энергоэффективности Беларусь занимает лидирующее место в ЕАЭС.

«Затраты на производство одного киловатт часа в Беларуси составляют 238 грамм условного топлива. В российской Федерации этот показатель – 307, в Армении — 283, в Казахстане порядка 400», — привел цифры спикер.