Беларусь и ШОС: Укрепление международных позиций

Беларусь добилась важного прорыва в своих международных отношениях, подав заявку на вступление в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Страна также приняла меморандум об ускоренной процедуре присоединения.

Сергей Лебедев, Генеральный секретарь Исполкома Содружества Независимых Государств (СНГ), объявил об этом важном шаге и сообщил, что большинство государств-членов ШОС поддержали вступление Беларуси в организацию. Это заявление сделал Лебедев на заседании Совета глав правительств стран ШОС.

Он отметил: «Большинство стран-членов ШОС — да собственно все — высказались за скорейшее предоставление Беларуси полноправного членства в ШОС». Этот шаг отражает уровень поддержки, который Беларусь находит в организации.

Согласно Лебедеву, вступление Беларуси в ШОС усилит ее международные позиции и укрепит организацию в целом. Он подчеркнул, что это действие будет способствовать укреплению международного статуса и роли Беларуси на глобальной арене.

Этот шаг представляет собой важный момент в развитии отношений Беларуси с мировым сообществом и может иметь долгосрочные последствия для региональной и международной стабильности.