Беларусь и Россия заключают соглашение о совместном производстве региональных самолетов

Александр Лукашенко, объявил о соглашении между Минском и Москвой о совместном производстве самолетов для региональных перевозок. Это заявление было сделано в ходе встречи президента с губернатором Ульяновской области России, Алексеем Русским.

Лукашенко заявил: «Договорились поработать над совместным выпуском самолетов для региональных перевозок. У нас есть необходимые компетенции для этого… Этот проект ориентирован на будущее и предполагает значительные капиталовложения, но положительный эффект будет колоссальным». Он также подчеркнул, что Беларусь уже производит отдельные компоненты для авиационной отрасли и готова расширять свою продукцию.

Это соглашение о совместном производстве самолетов становится одним из шагов в рамках интеграции между Беларусью и Россией в Союзном государстве. Они также работают над 28 совместными программами по интеграции и сотрудничеству. Кроме того, стороны согласились совместно противодействовать западным санкциям, включая развитие импортозамещения.