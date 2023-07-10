Беларусь и Россия решили совместно выпускать двухмоторный самолет

Госкомвоенпром РБ и Минпромторг РФ подписали межведомственную программу, предусматривающую совместную разработку и организацию на белорусской территории серийного производства двухмоторного многоцелевого самолета.

«Достигнуты принципиальные договоренности о совместной разработке и организации в Республике Беларусь серийного производства двухмоторного 19-местного самолета», — говорится в сообщении пресс-службы Госкомвоенпрома РБ.

Проект будет реализован на базе российского АО «Уральский завод гражданской авиации» и белорусского ОАО «558-й авиационный ремонтный завод».