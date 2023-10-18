Беларусь и Россия планируют расширить военное сотрудничество

Минск и Москва намерены усилить сотрудничество в военной сфере. Это стало известно после совместного заседания министерств обороны двух стран, которое прошло в Москве 18 октября.

На встрече обсуждались вопросы совместной оборонной политики и расширения сотрудничества между вооруженными силами Беларуси и России с целью обеспечения военной безопасности Союзного государства. Важными темами стали выполнение Плана совместных мероприятий на 2022-2024 годы, работа учебно-боевых центров совместной подготовки специалистов военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, а также координация действий в радиоэлектронной борьбе.

Министр обороны Беларуси, генерал-лейтенант Виктор Хренин, подчеркнул важность поддержания суверенитета и независимости стран в условиях глобальных напряженностей между Западом и Востоком. Он также подчеркнул стратегическое значение белорусско-российских отношений и их развитие в условиях давления со стороны Запада.

Напомним, что Беларусь и Россия строят Союзное государство с 1999 года и уделяют большое внимание вопросам совместной обороны. Беларусь развернула региональную группировку войск, а также разместила российское ядерное оружие на своей территории.