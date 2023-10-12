Беларусь и Россия обсуждают снижение НДС для туроператоров взаимных поездок

На форуме туристических территорий в Красной Поляне была проведена встреча между представителями Беларуси и России, где были обсуждены важные вопросы для развития туризма в обоих странах. Заместитель министра спорта и туризма Беларуси, Олег Андрейчик, встретился с заместителем министра экономического развития России, Дмитрием Вахруковым, чтобы обсудить возможность снижения или отмены налога на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров, организующих поездки российских туристов в Беларусь и белорусов в Россию.

На встрече также были обсуждены вопросы активизации регионального сотрудничества, развития новых трансграничных маршрутов между Беларусью и Россией, а также совместной маркетинговой деятельности для продвижения туристического потенциала. Важным аспектом стал вопрос импортозамещения в производстве туристического оборудования и инвентаря, что представляет интерес для обеих стран.

Стороны также обсудили вопросы унификации законодательства в сфере туризма и работу над улучшением нормативной базы. В результате встречи было решено организовать совместные мероприятия для представителей туристического бизнеса, государственных органов и региональных управленцев из Беларуси и России.

Стороны выразили позитивное отношение к росту туристических потоков между двумя странами и подчеркнули важность использования имеющегося потенциала в этой области.