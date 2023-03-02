Беларусь хочет построить свой порт в Мурманской области

Минск изучает возможность и целесообразность строительства в Мурманской области терминала или морского порта.

Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

«Мы изучаем там площадки: предложено Республике Беларусь на данный момент три площадки для строительства терминала. Но мы также рассматриваем строительство непосредственно белорусского порта», — приводит РИА Новости слова министра.

По словам Авраменко, в настоящее время время белорусские специалисты изучают территорию на предмет наибольшей привлекательности с точки зрения инфраструктуры, а также, какие грузы Белоруссия сможет там переваливать.

Решение о целесообразности строительства порта в Мурманской области будет принято в этом году, отметил чиновник.