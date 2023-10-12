Беларусь готовится выпустить новые лекарства для онкобольных и инсулин

Предприятие «Белмедпрепараты» в Беларуси объявило о планах выпуска новых лекарств для пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, а также инсулина.

Генеральный директор компании, Сергей Казакевич, сообщил, что производство новых онкологических препаратов осуществляется в рамках инновационного проекта и будет представлено в форме лиофильно высушенных порошков.

Новое производство ожидается к завершению в конце 2024 года, после чего новые медикаменты для онкобольных станут доступными, полностью произведенными в Беларуси.

Кроме того, «Белмедпрепараты» анонсировали разработку новых видов инсулина. Генеральный директор предприятия отметил, что работы уже идут над генно-инженерным инсулином и аналогами человеческого инсулина.

Компания также планирует расширить свой номенклатурный ряд, разработав десятки новых лекарственных препаратов.