Беларусь готовится к заочным судам

Генеральной прокуратуре Беларуси понадобится еще пять-семь лет на завершение расследования дела о геноциде белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Но она уже готовится к судам. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил генеральный прокурор Андрей Швед.

«Сейчас мы работаем над проектом закона, согласно которому, в случае его принятия и одобрения президентом Республики Беларусь, в нашей стране будут проводиться заочные процессы в отношении уже умерших палачей. Мы допросили всех живых свидетелей, это почти 17000 человек – узники концлагерей, те, кто был в рабстве в Германии и других странах, и их допросы зафиксировали на видео. Проведен осмотр всех мест массового уничтожения людей. Я думаю, в ближайшие 5-7 лет эта работа будет завершена. Дадим сведения о каждом лагере смерти. К слову, их уже более 580 установлено на территории БССР. Сегодня мы говорим о том, что на территории нашей страны погибли не менее 3 млн. человек, и это подтверждается как документально, так и многими другими источниками. Мы дадим сведения обо всех карательных операциях, карательных подразделениях, которые участвовали, начиная с 22 июня 1941 года. Эта работа уже практически завершена», – сообщил Андрей Швед.

Ранее генпрокурор объяснял, что Адольфа Гитлера – «автора и инициатора» той войны — в Беларуси судить не собираются. В частности, об этом он заявлял в марте, выступая перед сотрудниками МЧС.

«Вопрос не в том, что мы хотим осудить каких-то мифических умерших карателей, начиная с Гитлера, как они говорят. Не в этом дело, а в том, что приговором нашего национального суда для восстановления полной картины преступлений должны быть описаны преступные деяния этих негодяев», – пояснял тогда Андрей Швед.

По его словам, для будущих судов есть не только мертвые, но и живые фигуранты.

“У нас была информация в отношении 400 еще живых эсесовцев. В основном это литовцы, латыши и эстонцы. Основная часть из них прячется в Латинской Америке и Канаде. Понятно, что Канада их не выдаст. Те живые потомки, которые в Риге и Вильнюсе маршируют, – их тоже никто не выдаст. Но с Аргентиной и другими государствами работа ведется”, – признавался Швед на встрече с коллективом МЧС.