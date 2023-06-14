«Беларусь единая» или памятник Сталину?

Планы властей разместить на Октябрьской площади Минска монумент «Беларусь — единая» очень не понравился пророссийским активистам.

Напомним, что о проекте стало известно около месяца назад от министра культуры Анатолия Маркевича, который сообщил, что задуманный монументальный проект будет посвящен единству белорусского народа. В центре композиции планируют разместить фигуру, олицетворяющую Беларусь, с флагом в одной в руке и ребенком — в другой. Вокруг нее будут расположены фигуры — образы областей. Барельефы на постаменте центральной фигуры будут повествовать о различных периодах белорусской истории.

Данный проект, а также его название, как и название центральной фигуры, еще прорабатываются, уточнил Анатолий Маркевич.

Критика последовала даже оттуда, откуда не ждали. В действиях белорусских властей «пророссийские патриоты» усмотрели тайный смысл.

«Что же явилось причиной столь быстрого желания занять одну из центральных площадей Минска, где изначально стоял памятник Сталину, хоть какой-нибудь скульптурной композицией? Мало кто знает, но по инициативе неравнодушных граждан уже отлит памятник Сталину на спонсорские деньги, ведутся согласования с исполкомом Минска об его установке, — пишет пророссийская активистка Юлия Чирва. — Предварительный опрос граждан показал, что большинство минчан хотели бы видеть памятник Сталину на прежнем месте, то есть на Октябрьской площади.

В 2013 году инициативная группа представителей белорусской интеллигенции дважды обращалась в минские городские органы власти с просьбой о восстановлении памятника Александру II в сквере на площади Свободы. В управлении культуры Минского горисполкома заявителям ответили, что восстановление памятника невозможно, т.к. «градостроительная ситуация и архитектурный облик застройки в районе площади Свободы, где в центре сквера в 1901 году был установлен памятник Александру II, в настоящее время значительно изменилась». Из Национальной академии наук Беларуси, мнение которой было запрошено Мингорисполкомом, пришёл ответ следующего содержания: «Роль Александра II в истории Беларуси противоречивая, неоднозначно оценивается в современной исторической науке и в обществе. Восстановление памятника Александру II может стать демонстрацией символизма российского самодержавия на белорусских землях и будет неоднозначно восприниматься в обществе».

А еще через три года, 3 сентября 2016-го, на площади Свободы был открыт парный памятник польскому композитору Станиславу Монюшко и белорусско-польскому драматургу Винценту Марцинкевичу. Видимо, для них «градостроительная ситуация» в центре Минска изменилась незначительно…

Похоже, что в ситуации с попыткой белорусов вернуть памятник Сталину на прежнее место, власти пошли по тому же пути – срочно занять Октябрьскую площадь, «изменить градостроительную ситуацию», чтобы, если будут собраны подписи, будет много обращений, отказать в установке монумента Верховному Главнокомандующему, под руководством которого был разгромлен фашизм в 1945. Не надо забывать, что в 1939 при содействии Сталина БССР обрела территориальную целостность и нынешние границы».

Таким образом, сталинисты сдаваться не намерены.