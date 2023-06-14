«Беларусь единая» или памятник Сталину?

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Аддзел навін
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Октябрьская площадь Минска раньше выглядела так.

Планы властей разместить на Октябрьской площади Минска монумент «Беларусь — единая» очень не понравился пророссийским активистам.

Напомним, что о проекте стало известно около месяца назад от министра культуры Анатолия Маркевича, который сообщил, что задуманный монументальный проект будет посвящен единству белорусского народа. В центре композиции планируют разместить фигуру, олицетворяющую Беларусь, с флагом в одной в руке и ребенком — в другой. Вокруг нее будут расположены фигуры — образы областей. Барельефы на постаменте центральной фигуры будут повествовать о различных периодах белорусской истории.

Данный проект, а также его название, как и название центральной фигуры, еще прорабатываются, уточнил Анатолий Маркевич.

Критика последовала даже оттуда, откуда не ждали. В действиях белорусских властей «пророссийские патриоты» усмотрели тайный смысл.

«Беларусь единая» или памятник Сталину?
Проект монумента «Беларусь единая».

«Что же явилось причиной столь быстрого желания занять одну из центральных площадей Минска, где изначально стоял памятник Сталину, хоть какой-нибудь скульптурной композицией? Мало кто знает, но по инициативе неравнодушных граждан уже отлит памятник Сталину на спонсорские деньги, ведутся согласования с исполкомом Минска об его установке, — пишет пророссийская активистка Юлия Чирва. — Предварительный опрос граждан показал, что большинство минчан хотели бы видеть памятник Сталину на прежнем месте, то есть на Октябрьской площади.

В 2013 году инициативная группа представителей белорусской интеллигенции дважды обращалась в минские городские органы власти с просьбой о восстановлении памятника Александру II в сквере на площади Свободы. В управлении культуры Минского горисполкома заявителям ответили, что восстановление памятника невозможно, т.к. «градостроительная ситуация и архитектурный облик застройки в районе площади Свободы, где в центре сквера в 1901 году был установлен памятник Александру II, в настоящее время значительно изменилась». Из Национальной академии наук Беларуси, мнение которой было запрошено Мингорисполкомом, пришёл ответ следующего содержания: «Роль Александра II в истории Беларуси противоречивая, неоднозначно оценивается в современной исторической науке и в обществе. Восстановление памятника Александру II может стать демонстрацией символизма российского самодержавия на белорусских землях и будет неоднозначно восприниматься в обществе».

А еще через три года, 3 сентября 2016-го, на площади Свободы был открыт парный памятник польскому композитору Станиславу Монюшко и белорусско-польскому драматургу Винценту Марцинкевичу. Видимо, для них «градостроительная ситуация» в центре Минска изменилась незначительно…

Похоже, что в ситуации с попыткой белорусов вернуть памятник Сталину на прежнее место, власти пошли по тому же пути – срочно занять Октябрьскую площадь, «изменить градостроительную ситуацию», чтобы, если будут собраны подписи, будет много обращений, отказать в установке монумента Верховному Главнокомандующему, под руководством которого был разгромлен фашизм в 1945. Не надо забывать, что в 1939 при содействии Сталина БССР обрела территориальную целостность и нынешние границы».

Таким образом, сталинисты сдаваться не намерены.

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