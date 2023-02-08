Беларусь будет платить за газ по 3,5 миллиарда долларов в год до 2025 года

«Газпром» продлил контракт с компанией «Газпром трансгаз Беларусь» на снабжение республики газом в 2023–2025 годах.

Информация об этом размещена на сайте раскрытия корпоративной информации.

Как сообщает officelife.media, из документа следует, что ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» обязуется поставлять в республику природный газ до 2025 года по семи взаимосвязанным договорам поставки: в адрес УП «МИНСКОБЛГАЗ», УП «МИНГАЗ», УП «Брестоблгаз», УП «Гроднооблгаз», РПУП «Гомельоблгаз», УП «Витебскоблгаз», РУП «Могилевоблгаз». Эти газоснабжающие организации обязуются принять топливо, а ГПО «Белтопгаз» — оплатить его.

Расчетная стоимость импортируемого газа в 2023–2025 годах по семи взаимосвязанным договорам поставки ориентировочно составит 250 млрд российских рублей ($3,5 млрд по текущему курсу) ежегодно с учетом НДС. Это 257,12% стоимости активов газпромовской «дочки» в Беларуси.

Также «Газпром» продлил контракт на транспортировку газа через Беларусь, заключенный в декабре 2014 года. Стоимость услуг по транспортировке газа определена в объеме 12 млрд российских рублей ($169,8 млн) в год.

В 2023 году Россия согласилась продавать газ Беларуси по ценам 2022-го — $128,5 за 1000 кубометров. По договоренности с Россией, республика будет оплачивать газ в 2023 году в российских рублях.

В отчете Европейской комиссии о состоянии газового рынка по итогам III квартала 2022 года говорилось, что падение поставок российского газа в ЕС через Беларусь составило 96%.

В 2019 году Беларусь импортировала 20,261 млрд кубометров российского газа. В 2020 году наша страна купила 18,8 млрд куб. м газа по средней цене 131 $ за тыс. кубометров. За январь-апрель 2021 года – 7,6 млрд куб. м. по 132 $ за тыс. кубометров.

Вообще же на $3,5 млрд можно купить 27,2 млрд кубов по $128,5 за тыс. кубометров.