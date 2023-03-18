«Белая Русь» стала партией

Общественное объединение «Белая Русь» стало партией.

Такое решение принято 18 марта на учредительном съезде партии в Минске, который прошел в концертном зале «Минск».

Члены новой партии уже ставят вопрос о ее финансировании.

Вот что пишет в своем телеграм-канале декан факультета журналистики Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук Алексей Беляев:

«Устав партии утвержден, — информирует Беляев. — Переходим к вопросу партийной программы. Проект был опубликован и широко обсуждался в обществе и СМИ. Хотя лично у меня есть вопрос относительно устава: финансирование партии. Как будет регулироваться определение величины, регулярность и способ уплаты членских взносов? В уставе это вопрос не прояснен до конца.

А вопрос не праздный: для ведения политической деятельности нужны средства. Иностранное финансирование запрещено, и это правильно. Но если партия хочет быть эффективной — нужны деньги.

И еще: вопрос о партийном СМИ. Нужен эффективный сайт-ютюб-канал- соцсети. Не просто формальные, а рабочие: и с новостями, и с аналитикой, и с фид-беком (петлей обратной связи)».