«Белая Русь» готовится к партийному съезду

«Беларуси не хватает только партии лжецов» — высказывают свое мнение некоторые известные блогеры.

В регионах страны уже проходят учредительные собрания по созданию партии с рабочим названием «Белорусская политическая партия «Белая Русь».

Сообщается, что учредительный съезд партии пройдет 18 марта концертном зале «Минск».

«Во время собраний обсуждали текущую общественно-политической ситуацию в стране, а также перспективы создания партии и предпосылки такого решения, — цитирует belta.by зампредседателя Могилевской областной организации РОО «Белая Русь» Виктора Бубенцова. — Важно донести до каждого, что общественная организация «Белая Русь» не трансформируется в политическую партию, она выступает инициатором создания нового политического формирования. Стать членами партии смогут все граждане нашей страны, разделяющие ее принципы и задачи, а также готовые соблюдать строгую партийную дисциплину, за исключением граждан республики, имеющих ограничения в соответствии с действующим законодательством».

Председатель Белорусской партии левых “Справедливый мир” Сергей Калякин видит небольшой позитивный момент в том, что власть пошла на создание новой политической структуры.

— Власть наконец-то решила создать провластную партию, — высказывает “Народной Воле” свое отношение к общественно-политическим событиям председатель Белорусской партии левых “Справедливый мир” Сергей Калякин. – Я знаю, Лукашенко убеждали это сделать еще в 1996 году. Так что, как видите, понадобилось почти 27 лет.

Но, правда, это не первый раз, когда съезд назначают. Уже было, когда назначали учредительный съезд, но в последний момент он не состоялся. Будем надеяться, что в этом году он состоится.

— А что вы сегодня делаете, чтобы пройти перерегистрацию?

— У нас есть 6 месяцев и 10 дней, чтобы решить все вопросы.

4 марта будем проводить заседание своего руководящего органа, уже назначено заседание пленума центрального комитета, где будет рассмотрен вопрос о нашей дальнейшей работе в условиях принятия новой редакции закона о политических партиях.

Подход у нас простой – мы самоликвидироваться не собираемся. Если власть имеет желание нас ликвидировать – флаг им в руки.

— Сергей Иванович, шутка, конечно, но, может, вступить в «Белую Русь» и гнуть свою линию изнутри?

— Ха-ха-ха! Это нужно было делать в 1996 году. Как в том анекдоте, поздно краситься. На седой голове краска плохо держится (смеется).

С «Белой Русью» все понятно: насколько я владею информацией, есть разнарядка для трудовых коллективов о направлении людей на эти учредительные собрания. Понятно, что власть решит все организационно-технические вопросы…

Кстати, на мой взгляд, все это будет иметь двоякое влияние на политическую ситуацию в стране. Создаваемая партия власти будет многочисленной, со структурами, думаю, государством ей будет оказана поддержка, которая записана в новой редакции закона о партиях.

Но, с другой стороны, раз партия создана, нужны условия для самореализации людей. Думаю, будут какие-то подвижки затем и по вопросам, связанным с изменением избирательной системы, политические партии должны, на мой взгляд, на законодательном уровне получить какие-то возможности для влияния на ситуацию в стране, иначе бессмысленно создавать организацию, которая ни на что не влияет. Хотя у нас все может быть…

Может, через какой-то период появится новая политическая сила, влияющая на то, что происходит в органах власти. Что тоже, в общем-то, неплохо. И даже то большое количество людей, которые сейчас будут настоятельно записаны в «Белую Русь», — у каждого из них ведь есть свое мнение о ситуации в стране, особенно у рядовых членов. Значит, они тоже смогут каким-то образом подталкивать своих руководителей к тому, чтобы принимались решения в интересах людей. Это не факт, но дополнительная возможность.

Ну а с точки зрения всего остального – понятно, что собрания и съезд — это подготовка к выборам. Уже ясно, что в основном будут кандидаты от трех—четырех партий, безальтернативно, потому что все они будут провластные.

Трагедии большой для нашей страны во всем этом я не вижу, даже считаю, что есть позитивный момент в том, что власть пошла на создание политической структуры, которая должна будет отвечать за ситуацию в стране. Ну а насколько она будет допущена к власти – это уже другой вопрос. Поживем, увидим.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Илья БЕГУН:

«Беларуси не хватает только партии лжецов»

Очень жестко высказался по поводу создания новой политической партии Илья Бегун – блогер, программист, бывший активист штаба Валерия Цепкало, бывший политэмигрант и участник круглого стола Юрия Воскресенского. В ноябре минувшего года Бегун завоевал первое место в соревнованиях по перерубу бревна на чемпионате по колке дров и получил приз из рук Лукашенко.

Он буквально сразу отреагировал на слова теперешнего председателя «Белой Руси» Олега Романова о том, что «новая партия будет самостоятельной силой, которая направлена на решение тех острых проблем, которые сегодня стоят и перед нашим обществом, и в целом в мире».

«Проблемы, которые ни хрена и ни разу не решила общественная организация, — написал Бегун в своем телеграм-канале. — Какая основа, такая и партия. Популизм и дутые цифры. От дутых телеграм-каналов до дутых цифр участия в мероприятиях, куда со всей страны актив сгоняют, чтобы наскрести хоть что-то, и дутого списочного количества членов… (…)

Да, Беларуси не хватает только партии лжецов, прямо самый нужный момент».

Также Бегун вспомнил слова А.Лукашенко, которые он сказал в октябре 2021 года про БРСМ и «Белую Русь»: «Напрочь провалена работа с общественными организациями. В первую очередь такими, как БРСМ, «Белая Русь».

«Говоришь с областниками, те чуть ли не со стыдом и глядя в пол говорят, что на ОБЛАСТЬ у РОО «Белая Русь» 10—20 активистов, остальные пассивные списочники, которые ни в чем не хотят участвовать, — пишет Бегун. — И потом получаем мероприятия, где заявляет гордый носитель толстого большого пальца для втирания очков, что было 150-200 человек, репортеры пишут 150, а сами участники первичной ячейки уже пишут цифру 100. Итого все сводится к озвученным мною 50-70-ти.

Вранье и создание образа большего, чем ты есть, и есть деготь в идеологии. И Романов ситуацию после Давыдько лишь ухудшает. Потому что не может осознать, что проще было признать ошибку и проводить работы с реальными цифрами, но решил нативно продолжать клоунаду.

Пока в следующий раз глава государства не скажет, что работа провалена. Есть время, да?»

Марина ВИШНЕВСКАЯ.