БАТЭ становится “середняком”

Прошли матчи 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
Вот итоги тура: “Славия” (Мозырь) – “Нафтан” (Новополоцк) 1:0, “Динамо” (Брест) – “Минск” – 1:0, “Гомель” — “Белшина” (Бобруйск) – 2:0, “Сморгонь” — “Энергетик-БГУ” (Минск) – 1:0, “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) – “Шахтер” (Солигорск) – 1:1, “Ислочь” (Минский район) – “Неман” (Гродно) — 0:3, “Слуцк” — БАТЭ (Борисов) –– 1:0.
Турнирная таблица
|Команды
|Игры
|Выигрыши
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|Динамо (Мн)
|10
|8
|1
|1
|22–5
|25
|Неман
|10
|7
|2
|1
|18–6
|23
|Торпедо-БелАЗ
|10
|6
|4
|0
|15–5
|22
|Славия
|10
|5
|2
|3
|10–8
|17
|БАТЭ
|11
|4
|4
|3
|16–12
|16
|Ислочь
|10
|4
|2
|4
|13–11
|14
|Гомель
|10
|3
|5
|2
|15–16
|14
|Сморгонь
|11
|4
|0
|7
|10–22
|12
|Слуцк
|10
|3
|3
|4
|11–12
|12
|Минск
|10
|1
|5
|4
|8–10
|8
|Динамо (Бр)
|11
|2
|1
|8
|9–18
|7
|Нафтан
|11
|1
|2
|8
|4–18
|5
|Белшина
|10
|1
|2
|7
|6–20
|-6
|Шахтер
|10
|7
|2
|1
|22–9
|-12
|Энергетик-БГУ
|10
|3
|1
|6
|5–12
|-13