БАТЭ становится “середняком”

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Аддзел навін
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Фота: vk.com/fcbate

Прошли матчи 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

Вот итоги тура: “Славия” (Мозырь) – “Нафтан” (Новополоцк) 1:0, “Динамо” (Брест) – “Минск” – 1:0, “Гомель” — “Белшина” (Бобруйск) – 2:0, “Сморгонь” — “Энергетик-БГУ” (Минск) – 1:0, “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) – “Шахтер” (Солигорск) – 1:1, “Ислочь” (Минский район) – “Неман” (Гродно) — 0:3, “Слуцк” — БАТЭ (Борисов) –– 1:0.

 Турнирная таблица

Команды Игры Выигрыши Ничьи Поражения Мячи Очки
Динамо (Мн) 10 8 1 1 22–5 25
Неман 10 7 2 1 18–6 23
Торпедо-БелАЗ 10 6 4 0 15–5 22
Славия 10 5 2 3 10–8 17
БАТЭ 11 4 4 3 16–12 16
Ислочь 10 4 2 4 13–11 14
Гомель 10 3 5 2 15–16 14
Сморгонь 11 4 0 7 10–22 12
Слуцк 10 3 3 4 11–12 12
Минск 10 1 5 4 8–10 8
Динамо (Бр) 11 2 1 8 9–18 7
Нафтан 11 1 2 8 4–18 5
Белшина 10 1 2 7 6–20 -6
Шахтер 10 7 2 1 22–9 -12
Энергетик-БГУ 10 3 1 6 5–12 -13
             

 

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