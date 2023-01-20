В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Минск» в гостях проиграл «Самаре» со счетом 71:78.

Это поражение стало 11-м подряд и 21-м в сезоне из 22 поединков первенства. Единственная виктория датирована 24 ноября против «Енисея» (63:61), сообщает pressball.by.

«Минск» прошел в этап проигравших с последнего места. Теперь белорусский клуб сразится в мини-турнире, в котором примут участие «Самара», «Парма», «Автодор», «Енисей» и «Астана».

Напомним, что раньше это баскетбольный клуб назывался “Цмоки”, но 1 августа прошлого года был переименовен в “Минск”. Как говорят, от перестановки мест сумма не меняется.

Алесь Светланич.