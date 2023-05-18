Барбадос, Индия, Чеджу: боксер из Беларуси рассказала о своих путешествиях

Яна Бурим в спорте уже 19 лет. Она — многократная чемпионка Беларуси по боксу и призер чемпионата Европы. За эти годы Яна посетила десятки стран и участвовала в сотне соревнований. После каждого турнира коллекция спортсменки пополняется не только наградами, но и впечатлениями от новых стран. Яна рассказала Piligrimos о своих путешествиях и самом райском месте на Земле.

О путешествиях и новых впечатлениях

— За время спортивной карьеры вы посетили много стран и городов. Ведете им счет? Путешествия в какие страны запомнились больше всего?

— Действительно, за карьеру посетила немало стран. При этом не могу сказать, что их было прямо очень много. Конечно, я не веду точную статистику, но сразу вспоминаю поездки в Азербайджан, Латвию, Польшу, Болгарию, Испанию, Румынию, Россию, Украину, Чехию, Казахстан, Китай, Францию, Англию, Сербию, Венгрию, Индию и на острова Барбадос и Чеджу. Больше всего запомнилось путешествие в Барбадос. Я была уверена, что попала в рай на земле.

— Помните свое первое путешествие? Какие впечатления подарила поездка?

— Мой опыт путешествий начался с поездки в Украину в 2006 году. Она оставила самые яркие и положительные впечатления. Нас встречали очень душевно и по-домашнему. Щедрость и гостеприимство украинцев проявлялись во всем. Запомнилось следующее. Мы должны были следить за весом и соблюдать спортивный режим, а нам каждый раз приносили ещё одну порцию еды.

— Разрушались ли у вас мифы и стереотипы о странах во время путешествий?

— Такое происходит довольно часто. Ожидание и реальность завтрака в Великобритании очень отличались друг от друга. Фантазия рисовала образ Дениски Кораблёва, который сидел за столом и размазывал по тарелке жидкую овсянку. Когда увидела бекон, фасоль, жареные колбаски, помидоры на гриле, скрэмбл и жареные шампиньоны, подумала: “Так вот ты какой, английский завтрак!” Такого я совсем не ожидала.

В Азербайджане мы очень долго не могли найти гранатовый сок. Казалось, что он будет продаваться на каждом шагу, а в итоге искали его по всему городу несколько часов.

Индия всегда казалась мне местом, где живут просветленные йоги. Страна долгое время ассоциировалась с чистотой и духовностью. На практике все оказалось иначе. Я увидела горы мусора, жизнь на голой земле и бедность.

В Барбадосе впервые оказалась в 2010 году. Перед путешествием мне казалось, что бананы и кокосы можно будет срывать и есть в неограниченном количестве. Оказалось, что бананы нужно было покупать, а не свободно снимать с пальмы. Их цена не отличалась от белорусской. Кокосы мы практически не видели. Их, как и бананы, необходимо было покупать за деньги.

О традициях и обычаях иностранцев

— Удалось ли вам увидеть, как отмечают праздники в других странах? Отличается ли этот процесс от того, как это делают в Беларуси?

— Самое яркое впечатление оставили забеги быков по испанским улицам (Энсьерро — Gрим.). Это было очень интересно и необычно. На улицах с обеих сторон расставили деревянные ограждения, для зрителей установили трибуны, чтобы они могли дожидаться начала мероприятия в комфортных условиях. Ждать начала забега пришлось очень долго, а длился он всего несколько минут!

Запомнилась подготовка к этому празднику. Доброжелательная полиция на улицах, торговцы предлагают купить атрибутику, свистки и дуделки. Все вокруг радуются, веселятся, пытаются занять лучшие места, и даже незнакомцы разговаривают между собой. Забег заканчивался на стадионе, где зрителей ждала настоящая испанская коррида.

В Болгарии местные жители празднуют первый день марта. Они выходят на улицы, чтобы поздравить друг друга с наступлением весны. На улицах продаются маленькие “мартенички” — амулеты из нитей, которые можно повязать на запястье. Местные вешают их на ветки, и на улицах Софии можно наблюдать деревья, украшенные “фенечками” текущего и прошлого года.

— Традиции и обычаи в каких странах удивили вас больше всего?

— Во время поездки во Францию я каждый день видела, как местные завтракают кофе с круассаном. С тех пор этот ритуал для меня прочно ассоциируется с Францией.

О самых запоминающихся путешествиях

— Какое из мест, в котором вы побывали, находится дальше всего? Сколько времени занял путь туда? И какие впечатления остались после путешествия?

— Самые отдаленные локации — Барбадос и Чеджу. В оба места добирались с несколькими пересадками. Когда летели на Барбадос, делали пересадку в Лондоне, где ждали следующего полета сутки. После этого нам предстоял еще один восьмичасовой рейс. После приземления казалось, будто мы попали в баню. В местном климате было очень влажно и жарко.

Впечатления после дороги всегда разные и зависят от многих факторов. Например, в 2012 году на пути в Китай я познакомилась с мужчиной. Мы разговаривали всю дорогу. Кстати, поддерживаем связь по сей день. Он оказался настолько интересным собеседником, что даже после длительного перелета я чувствовала себя отдохнувшей.

В 2022 году летела в Хабаровск. Рядом со мной сидел мужчина, который надел наушники и всю дорогу пел песни на родном языке. Этот опыт был, мягко говоря, изматывающим.

— В какие страны вам хотелось бы вернуться еще раз, уже с семьей и близкими людьми? Возвращались ли вы куда-то из своего “спортивного” маршрута?

— В свои “спортивные” страны я никогда не возвращалась, но есть огромное желание еще раз приехать на Барбадос, в Чехию, Индию, Великобританию, Испанию и Францию.

Барбадос — это любовь с первого взгляда. Это место будто с другой планеты: все вокруг очень красиво, чисто, солнечно, ярко, непривычно. Сильный дождь 15 минут заливает землю, а спустя 30 минут всё высыхает. От погодной аномалии не остается ни следа. Кристально чистый, теплый и ласковый океан, огромные черепахи, крабы, ночные светлячки, которые создают атмосферу волшебства и таинственности. Мы увидели, как рождаются и бегут на свет, в другую от океана сторону маленькие черепахи. Каждый день дарил открытия и становился праздником.

Я бы с удовольствием провела отпуск с семьей в Чехии. Меня особенно впечатлила Прага. Это старинный и таинственный город, который открывает свои секреты тем, кто очень хочет их узнать. Гулять по Пражским улочкам, останавливаться и рассматривать каждую деталь жизни большого города — удовольствие, которое можно получить только в путешествии. Из Праги я увезла еще одно “вкусное” воспоминание о “Старопражском колене” — это вымоченная в пиве и запечённая рулька, которая подаётся с соленьями.

Мечтаю еще раз увидеть Великобританию. Не зря ее называют “Туманным Альбионом”. Впечатлили окна, разделенные на “квадратики”. Эта черта присуща только англичанам и придает особенный характер любому помещению с таким атрибутом. Если бы меня попросили описать Великобританию в трех словах, я бы сказала: “Сдержанность, строгость и свобода”. Это страна с богатой историей, где современность и традиции очень гармонично сосуществуют друг с другом.

Испания сохранилась в памяти как самая семейная страна. Я видела, как люди большими семьями каждый вечер собираются на террасах кафе и проводят время вместе! Готова вернуться туда только ради того, чтобы провести вечер в такой атмосфере со своей семьей. Почувствовать легкость и расслабленность, встретить закат за непринужденными разговорами, смехом, объятиями. Чтобы все было, как дома, но только в Испании.

О том, как совмещать спорт и путешествия

— Как изменились ваши поездки в пандемию Covid-19?

— Во время пандемии мы не выезжали за границу. Когда поездки возобновились, каждый раз делали ПЦР-тесты. Сейчас путешествуем, как и до ограничений. Количество стран точно не стало меньше.

— Удается ли увидеть город во время соревнований? Пользуетесь ли вы услугами гида или изучаете территории самостоятельно?

— В основном нам удаётся увидеть окрестности того места, где мы останавливаемся. Как правило, это гостиница и ближайший район. Из своего опыта могу сказать, что количество увиденного зависит от желания изучить город и свободного времени. Услугами гида не пользуемся. В первую очередь приезжаем на соревнования, а знакомство с городом — это приятный бонус.

— Как вы готовитесь к путешествию? Что обязательно берете с собой в каждую поездку?

— Моё путешествие — это в первую очередь поездка на соревнования. Поэтому мой базовый набор путешественника отличается от стандартного багажа. Всегда кладу в чемодан бинты, капу, шапочку, форму, носки и боксёрки. Никогда не путешествую без аптечки, вещей для тренировок и прогулок. Мой верный спутник в поездках — это планшет, который помогает мне учиться в любой точке мира.

О поездке в Индию

— Яна, расскажите, как отреагировали, когда узнали, что чемпионат мира по боксу пройдет в Индии? Бывали ли вы в этой стране раньше?

— Очень обрадовалась, до этого побывала в этой стране в 2018 году. Тогда Индия произвела на меня неизгладимое впечатление. Всегда говорю, что если позволяет бюджет и время, а душа требует чего-то необычного, нужно ехать в Индию.

Эта страна заставит вас ценить место, в котором вы живёте. Вы начнете дорожить тем, что имеете. После путешествия я стала другим человеком и начала смотреть на свою жизнь совершенно иначе.

Не важно, отправитесь вы в путешествие самостоятельно или выберете йога-тур — вы точно останетесь под впечатлением!

— Сколько времени вы добирались до Нью-Дели?

— Вначале мы летели из Минска в Москву. Из Москвы нас ждал шестичасовой рейс в Дели.

— Как адаптировались к индийскому климату? Легко ли было акклиматизироваться?

— Акклиматизация прошла очень легко. Несмотря на смену температурного режима, не почувствовала никаких проблем. Кстати, джетлага тоже не было.

— Что больше всего удивило и поразило вас в Индии?

— Первое, на что обращаешь внимание — это запахи. Меня удивило их обилие. Ароматы здесь очень разные и непривычные для нас. Еще Индия — это страна, где люди пытаются занять каждый свободный метр пространства. Они живут на земле, под путепроводами, на остановках и лужайках.

Очень удивила ситуация на дорогах: водители никогда не пропускают пешеходов даже на переходах.

По дороге из аэропорта в гостиницу я спрашивала себя: “Как вообще можно так ездить?” Казалось, что люди ездят интуитивно, не зная правил. Спокойно проезжают на красный, по встречке, без сигналов “лево” или “право”. Каждая машина в той или иной степени отмечена “итогом” такого стиля вождения.

Для местных это кажется настолько привычным, что никто не обращает на это внимания. Прямо на моих глазах столкнулись “тук-тук” (местный транспорт — прим. Piligrimos) и легковой автомобиль. Как думаете, кто-то вышел разбираться? Нет! Оглянулись и уехали по своим делам. Это действительно впечатляет.

— Насколько безопасной была ваша поездка? Что почувствовали, когда столкнулись с землетрясением? Что вам рекомендовали делать?

— Вопросов по организации быта и соревнований не возникало. Все было очень надежно и безопасно. Единственный момент, который заставил понервничать, — это землетрясение. Эта ситуация еще раз доказала, что самое страшное в такой ситуации — паника.

Если паника поддается контролю, то остальные моменты никак не зависят от тебя. И я говорю про неготовность к землетрясению объекта, в котором ты находишься. Когда вся толпа бросилась бежать вниз по лестнице, дверь в одном из пролетов оказалась закрыта. Мы никак не могли ее открыть. К счастью, мы располагали временем и отыскали еще один выход.

“Падай, накрывайся, держись”: что делать во время землетрясения?

— Правда ли, что индийская кухня очень острая? Какие блюда вы попробовали? Может быть, взяли на заметку несколько рецептов?

— Я настоящий фанат острой еды, поэтому многие индийские блюда пришлись мне по вкусу. Секреты блюд я не узнавала. Вместо этого купила индийские приправы, чтобы готовить ароматную еду дома.

Мне очень понравились тушеные овощи, теперь их вкус очень прочно связан с Индией. Советую попробовать знаменитый масала-чай, в который добавляют специи и молоко. Ситуация с кофе в Дели печальная, а чаи пили постоянно.

— Какие места в Нью-Дели вы смогли посетить в свободное время?

— В выходные дни поехала в зоопарк. Это было второе место в Дели после отеля, где было очень чисто. Я увидела столько животных, которых раньше знала только по картинкам. Встретилась с крокодилами и носорогами, наблюдала за пеликанами, белыми тиграми и ягуарами. Очень удивило, что каждому животному отведена отдельная территория, а не вольер с высоким ограждением.

Размеры зоопарка внушительные, туристы спокойно могут выделить целый день, если хотят обойти его полностью. К сожалению, на территории практически невозможно купить питьевую воду. В зоопарке установлены своеобразные “поилки”, но местные пьют прямо из них, обхватывая кран губами. После увиденного я пила только бутилированную воду.