«Банковские» мошенники продолжают атаки

Практически ежедневно в разных регионах страны регистрируются случаи, когда злоумышленники через мессенджеры звонят гражданам и уговаривают оформить на себя кредит.

Аферисты представляются работниками службы безопасности банка или правоохранителями и сообщают, что неизвестные воспользовались личными данными и подали заявку на оформление кредита на крупную сумму. В других ситуациях обыгрывается история о несанкционированном доступе к счету потерпевшего.

Чтобы помешать мошенникам, гражданина просят взять заем на такую же сумму и перевести на «сохранный счет». В случае отказа придется выплачивать чужой кредит. При этом акцент делается на конфиденциальности.

“Нередко звонки поступают с белорусских аккаунтов, что внушает доверие потерпевшим, — говорят в УВД Гродненского облисполкома. — Для этого злоумышленники похищают чужие учетные записи.

За последние несколько дней аферисты выманили у 47-летней жительницы Ошмян 5 тысяч рублей, у 22-летней брестчанки 8 тысяч, а у 47-летней гомельчанки почти 14 тысяч. Все потерпевшие поверили, что своими действиями помогают задержать преступников.

Вот самые простые способы защитить себя и свои аккаунты:

✔ни под какими предлогами не переходите по ссылкам от неизвестных отправителей и не передавайте незнакомцам коды авторизации и личные данные;

✔правоохранители и работники любых учреждений не звонят по рабочим вопросам в мессенджерах и не просят перевести какие-либо средства;

✔при сомнительных звонках немедленно прекратите разговор и сообщите о произошедшем в милицию.