Банки при выдаче кредитов смягчают требования к финансовому положению физических лиц

В первом квартале 2023 года белорусские банки смягчили требования к финансовому положению кредитополучателей, но только для физических лиц при выдаче им кредитов на потребительские нужды.

Такие данные приведены в опубликованном Национальным банком РБ аналитическом обозрении «Мониторинг условий банковского кредитования» за первый квартал 2023 года. Он подготовлен на основе опроса представителей 21-го белорусского коммерческого банка.

В целом участники опроса отметили, что условия кредитования в белорусских рублях смягчились в первом квартале 2023 года не только для населения, но и для всех категорий кредитополучателей, но в наибольшей степени — при потребительском кредитовании физических лиц.

В банках ожидают, что смягчение продолжится также во втором и третьем кварталах 2023 года, но не так активно, как в первом. Согласно прогнозу, во втором квартале рост спроса на кредиты в рублях замедлится у представителей бизнеса, а в третьем квартале — только у физических лиц.