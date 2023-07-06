Банки Беларуси принимают валюту по новым правилам

Два десятка белорусских банков с 1 июля приняли единые правила по обмену банкнот в иностранной валюте.

Речь идет о банкнотах, которые имеют различные повреждения. Если раньше каждый банк при отбраковке наличных долларов или евро руководствовался внутренними правилами, то теперь они будут брать за основу единый перечень.

Официально он называется так — единый перечень признаков платежности банкнот в иностранной валюте. Пользоваться его положениями будут 17 банков и 4 некоммерческих финансовых структуры, рассказали в Ассоциации белорусских банков.

Сообщается, что теперь правила отбора подходящих для обмена банкнот стали едиными для всех подписавшихся банков. Это значит, что обменять валюту станет проще, так как причин для отбраковки стало меньше.